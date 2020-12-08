В 2019 году 4,1 миллиарда человек были пользователями интернета. Из них ребенком является каждый третий. Соответствующее исследование провел Международный союз электросвязи.

Родителям следует уделять внимание цифровой грамотности детей и рискам, которые для них есть в интернете. Об этом рассказала аналитик общественной организации МИНЗМИН Виктория Омельяненко изданию Украинская правда.

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Более 60% детей в возрасте от 8 до 12 лет уязвимы к киберрискам в сети. Обычно дети пользуются интернетом, не зная их прав и не понимая рисков.

Угрозы для детей

Риски, которые побуждают к агрессивному поведению

По данным исследования Global Kids Online, более 20% детей из разных стран мира, участвовавших в опросе, утверждали, что встречали сайты или онлайн-обсуждения о нанесении физического вреда людям. А более 15% детей встречали контент, который касается суицида.



Угрозы для детей в интернете / Фото ParentMap

Исследование медиаграмотности и информационной безопасности подростков, проведенного Национальной академией педагогических наук Украины, в мае – июне 2018 показало:

7,1% (более 77 тысяч) подростков испытывали преследования в интернете.

6,1% (более 66 тысяч) школьников побудили к насилию.

5,8% учащихся (более 63 тысяч) через интернет подталкивают к заданию себе вред.

Также все более распространенным явлением из-за поведения детей становится кибербуллинг. По статистике, он влияет на 45% детей во всем мире.

Кибербуллингом можно считать негативные комментарии под публикациями или фото, агрессивные сообщения словесные оскорбления, жалобы на профиль в соцсети, угрозы, публикации личных фото без согласия, создание ложных аккаунтов с ложной информацией. Все это вызывает неприятные ощущения, эмоционально истощают и даже негативно влияют на здоровье.

Риск порнографического контента

Фонд наблюдения за интернетом в 2019 году обнаружил более 132 тысячи страниц с видеоматериалами, что содержат сцены сексуального насилия над детьми.

В Украине нет исследования по этой проблеме. Однако согласно результатам опроса U-report, 40% опрошенных молодых людей из Украины в возрасте от 15 до 30 лет отправляли кому-либо свои личные фотографии интимного характера.

Материалы таких переписок могут быть обнародованы, что может привести к кибербуллинга и нанести значительный ущерб самооценке и психическому здоровью ребенка.

Риск ценностный

Global Kids Online узнали, что 30 – 75% детей в разных странах мира не могут отличить правдивую информацию от ложной.

Согласно исследованию USAID-Internews в Украине 92% людей не могут отличить фейк от правды. Отсутствие критического мышления и наличие такого количества информации делает детей уязвимыми к навязыванию взглядов и ценностей другими людьми.

А также может привести к изменению поведения ребенка, рассеивать внимание и не иметь критического мыслить.



Риск / Фото New Indian Express

Риск связан с приватностью детей

Дети, как и взрослые, оставляют в интернете цифровой след. Это те данные, которые остаются, когда, например, происходит расчет карточкой в ​​интернете или же когда ставится "лайк", или распространение публикации в социальных сетях. Поэтому детям может выскакивать реклама, которая содержит вредоносный или навязчивый контент.

Когда дети рассказывает о своей жизни в соцсетях, то могут сообщить конфиденциальную информацию о местоположении, данных банковской карты. Это делает их уязвимыми еще и в реальной жизни.

Все эти риски и угрозы влияют на ментальное здоровье детей, их будущий потенциал, успеваемость в школе и безопасность в реальной жизни.

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В современном мире невозможно запретить ребенку пользоваться интернетом и социальными сетями. Что стоит сделать:

► Повышать цифровую грамотность.

► Рассказывать детям об их цифровые права.

► Мотивировать их быть компетентными пользователями интернета и соцсетей.