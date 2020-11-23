В отношениях постепенно выкладывается фундамент доверия и взаимопонимания. И пусть ваше здание любви и привязанности друг к другу уже возведено, его нужно все время поддерживать в хорошем состоянии, периодически проводить капремонт, а возможно – иногда делать перестановку в интерьере. Рекомендуем вам воспользоваться подборкой свежих идей, как разнообразить отношения и сделать их особенными.

Проведите романтический ужин на крыше

Такое свидание можно организовать самостоятельно или обратиться за помощью к специальному сервису. Лучше всего его проводить теплым летним вечером, когда можно наблюдать за закатом солнца, а затем любоваться усеянным звездами небом. Собираясь на романтическое свидание, важно позаботиться не только о впечатляющем макияже, благодаря косметике с EVA.UA, но и о теплых вещах и пледе. Также возьмите вкусное угощение (фрукты и десерт).

Устройте себе день лени

Кто не мечтал полениться целый день? У вас есть такая возможность! Назовите ваш день "ничегонеделанием и просто валянием в постели в объятиях со своим любимым". Миссия сегодняшнего дня – просмотр любимых фильмов, непринужденные разговоры. Кстати, завтрак в постель с ароматным кофе и хрустящими круассанами или яйцом-пашот – хорошая идея, – о-ля-ля, вы очаровываете своим французским шиком!

Заряд энергии и впечатлений на activity

Вариантов множество: пейнтбол, катание на яхте, дайвинг, прыжки с парашютом, полет на воздушном шаре, картинг. Фотографии, сделанные на память о таком незабываемом времени останутся у вас на всю жизнь, а совместные впечатления, которые вам пришлось получить от такого дня, ни с чем не сравнить.

Релаксируйте вместе – спа на двоих

Можете прекрасно провести время вместе со своей второй половинкой в джакузи, расслабиться во время кофейного пилинга, шоколадного обертывания или медового массажа. К этому добавьте атмосферу ароматерапии, полного релакса и приятную расслабляющую музыку.

Устройте квест в городе или населенном пункте

Выберите места в вашем населенном пункте, которые что-то для вас значат. Например, в парке происходило ваше первое свидание, а через этот мостик он переносил вас на руках и тому подобное. Нанесите на карту эти точки и предложите в игровой форме дойти до финиша, на каждом этапе выполняя задания и небольшие испытания.

Устройте дегустацию различных блюд с закрытыми глазами или в полной темноте

Достаточно подготовить 6 – 8 блюд с самыми разными и кардинально разными вкусами: горький, кислый, сладкий. Экспериментируйте также с температурой и консистенцией приготовленных блюд. Совет: никаких столовых приборов – кормите партнера только руками!

Пойдите на секцию танцев парой

Хотите держать себя в хорошей форме, любите музыку и не знаете, как необычно провести время вместе? Тогда это вариант именно для вас – парные танцы сближают, раскрывают новые грани личности своей второй половинки и заставляют окунуться в совершенно иную волшебную атмосферу.

Что делать НЕ нужно?

Перетягивать на себя все внимание. Очень хорошо, если у вашего любимого есть большой круг общения: друзья, коллеги, родственники, с которыми он любит проводить время. Быть порознь – это также важно, как и быть вместе! Требовать что-то и упрекать. Если вы решили сделать приятное своему партнеру – это ваш выбор. Поэтому просто получайте удовольствие от своего хорошего настроения. Выбирать такое времяпрепровождение, которое интересно только одному из партнеров. Если женщина любит активные развлечения, а мужчина выбирает уединенную и спокойную атмосферу, то прыжок с парашютом может вызвать негативные эмоции, а не укрепить отношения.

Важно никогда не останавливаться, дарить друг другу новые впечатления, раскрываться в незнакомом амплуа перед своим партнером – и ваша искра снова запылает ярким пламенем!