Чтобы отношения смогли перерасти в длительный и счастливый союз, нужно не допускать некоторых ошибок. Ведь они буквально убивают те чувства, которые начали зарождаться.

• Не можешь находиться в одиночестве

Между тем, чтобы просто хотеть отношений и тем, чтобы сильно зависеть от наличия человека рядом – огромная разница. Об этом сообщили в издании Cosmo.

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Те, кто сразу "прикипают" к партнеру после первой встречи, настойчиво требуя внимания к себе, вызывают один рефлекс – поскорее бежать и не оглядываться. Не нужно быть похожим на таких людей – стоит уметь прекрасно проводить время и без партнера.

• Делаешь любимого человека центром своей вселенной

Те, кто преданно слушают своего партнера, отрекаются от всех своих друзей или интересов только для того, чтобы полностью жить жизнью любимого человека, быстро теряют свою привлекательность.



Отношения / Фото Emefka

На самом деле партнер хочет видеть рядом с собой целостную личность, а не свою собственную бледную тень.

• Ждешь, что партнер сделает счастливым

По факту он может сделать более счастливым человека, если тот уже счастлив. Однако также может усилить чувство неудовлетворенности, если человек уже находится в этом ощущении.

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Парадокс в том, что только собственная наполненность и радость могут помочь привлечь в жизнь достойного человека. Соответственно, не стоит наделять первого встречного мифическими сверхспособностями и иметь к нему завышенные ожидания – это путь в никуда.