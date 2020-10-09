Фото со свадьбы можно сделать невероятными без заготовленных поз или придуманных сцен. Ведь на празднике столько эмоций: смешных, трогательных и печальных одновременно.

Участники Collection Fifteen доказали, что на свадьбе важно уметь остановить момент. Это подтверждают фотографии на сайте, которые фотографы сделали для конкурса.

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Collection Fifteen награждает лучших авторов в жанре документальной свадебной фотографии. Все моменты зафиксированы мастерами своего дела со всего мира.

В очередной раз конкурс получил рекордное количество поданных заявок – более 13 тысяч изображений. Для 5 судей это было очень сложной задачей, ведь нужно выбрать только 135 победителей – за репортаж и 50 – за историю.

Смотрите трогательные фото участников Collection Fifteen: