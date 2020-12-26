Адриан Мюррей – отец 2 детей, который уже несколько лет делает фото с ними и их игрушечными мишками.

Все началось со старшего сына фотографа, который выглядел так, будто разговаривает с мишкой. Это была обычная фотография, которую мужчина сделал во время прогулки. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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С тех пор фотопроект начал развиваться, делая радость детям, их родителям, а также всем, кто просматривает эти кадры.

"Детство, это замечательный период в жизни каждого ребенка. Воспоминания об этом периоде должны отразиться в памяти навсегда. Мне нравится то, как сыновья изучают окружающий мир, я даже пытаюсь делать это вместе с ними", – рассказал Адриан Мюррей.

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По его мнению, всем взрослым стоит посмотреть вокруг с широко раскрытыми глазами. Поскольку они часто не видят много интересных и замечательных вещей.

Смотрите фото, которые делает Адриан Мюррей: