Почет матери и спасение ребенка: трактовка 5 самых известных муралов в мире - фото, видео
Недавно в Киеве появился мурал под названием "Материнство", который вызвал много споров. Однако в мире также много стенописей с изображением матери и ребенка, которые могут удивить.
"Clothed with the Sun" в городе Бристоль
В 2011 году стенопись появилась на 6-этажном доме в центре Бристоля. Нарисовал ее художник EL MAC. Работу он назвал "Clothed with the Sun", что можно перевести как "Одета в солнце". Об этом рассказало издание Медиа Освитория.
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Женщина, которая одета в солнце – это образ из Библии. Его часто использовали в иконах, где изображали Богоматерь.
Позировала художнику его девушка Ким и ее крошечная племянница Мадлен. EL MAC отметил, что стремился создать современную версию вечного сюжета "матери и ребенка". Для этого он вдохновлялся лучшими образцами Мадонн с младенцем Рафаэля и Микеланджело.
Clothed with the Sun / Фото MAC ART
Кроме этого автор хотел выразить свое почтение одиноким матерям, ведь Великобритания – среди лидеров европейских стран по количеству матерей-одиночек.
Смотрите видео: мурал "Clothed with the Sun"
"Game Changer" и "Punk Mum" в городе Саутгемптон
Художник Бэнкси периодически изображает детей на своих трафаретах. Дети могут выражать мощный манифест против войны, зла и несправедливости.
Одной из трогательных его историй стала работа для госпиталя в городе Саутгемптон в Великобритании. Рисунок "Game Changer", который переводится как "Тот, что изменяет игру".
Бэнкси / Фото HuffPost
На рисунке мальчик сидит возле урны, из которой выглядывает игрушечные Бэтмен и Спайдермен, так как для игры он выбрал медсестру в маске. Художник посвятил эту работу всем медицинским работникам, которые ведут борьбу с COVID-19.
Среди граффити, которые приписывают Бэнкси, есть и сюжет матери и сына – "Punk Mum". На нем мама поправляет своему сыну-панку платок на лице и говорит: "Не забудь пообедать и наделать немного бедствия".
Punk Mum / Фото Reddit
"You Are Not Alone" в городе Лимасол
Стенопись "You Are Not Alone", которая переводится как "Ты не одна" появился на стене жилого дома в Лимасоле в 2015 году. Кипрский художник PAPARAZZI нарисовал непальскую женщину, которая несет на спине младенца.
Моя цель – не вандализм, а постоянные усилия делать мир красивее и приятнее,
– прокомментировал свою работу художник.
Он пытался поддержать людей из Непала, которые в то время только пережили землетрясение. Разрушение очевидно заставили многих родителей спасаться вместе с детьми.
You Are Not Alone / Фото Pinterest
"Mural of St. Enoch" в городе Глазго
В 2018 году на стене в Глазго австралийский художник Smug (Сэм Бейтс) изобразил трогательный момент грудного вскармливания ребенка. Официально этот мурал названия не имеет, однако вызвал множество трактовок жителей города.
Ребенок на стенописи – не младенец, а постарше малыш, поэтому местные восприняли этот мурал как дань художника ко всем мамам, поддерживающих длительное грудное вскармливание детей.
Mural of St. Enoch / Фото Scottish Housing News
Художник сообщил, что на его работе не просто обычный женщина, а современная Святая Тенева. Это британская принцесса и католическая святая, которая по преданию, забеременела вне брака, и ее наказали – скинули со скалы.
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Однако Тенева не погибла, а родила сына Мунго. С тех пор они стали покровителями Глазго – в ее честь в городе названы площадь и вокзал.
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