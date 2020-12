Недавно в Киеве появился мурал под названием "Материнство", который вызвал много споров. Однако в мире также много стенописей с изображением матери и ребенка, которые могут удивить.

"Clothed with the Sun" в городе Бристоль

В 2011 году стенопись появилась на 6-этажном доме в центре Бристоля. Нарисовал ее художник EL MAC. Работу он назвал "Clothed with the Sun", что можно перевести как "Одета в солнце". Об этом рассказало издание Медиа Освитория.

Интересно Как это иметь сына: мама 4 мальчиков рассказала о своих неожиданных открытиях

Женщина, которая одета в солнце – это образ из Библии. Его часто использовали в иконах, где изображали Богоматерь.

Позировала художнику его девушка Ким и ее крошечная племянница Мадлен. EL MAC отметил, что стремился создать современную версию вечного сюжета "матери и ребенка". Для этого он вдохновлялся лучшими образцами Мадонн с младенцем Рафаэля и Микеланджело.



Clothed with the Sun / Фото MAC ART

Кроме этого автор хотел выразить свое почтение одиноким матерям, ведь Великобритания – среди лидеров европейских стран по количеству матерей-одиночек.

Смотрите видео: мурал "Clothed with the Sun"

"Game Changer" и "Punk Mum" в городе Саутгемптон

Художник Бэнкси периодически изображает детей на своих трафаретах. Дети могут выражать мощный манифест против войны, зла и несправедливости.

Одной из трогательных его историй стала работа для госпиталя в городе Саутгемптон в Великобритании. Рисунок "Game Changer", который переводится как "Тот, что изменяет игру".



Бэнкси / Фото HuffPost

На рисунке мальчик сидит возле урны, из которой выглядывает игрушечные Бэтмен и Спайдермен, так как для игры он выбрал медсестру в маске. Художник посвятил эту работу всем медицинским работникам, которые ведут борьбу с COVID-19.

Среди граффити, которые приписывают Бэнкси, есть и сюжет матери и сына – "Punk Mum". На нем мама поправляет своему сыну-панку платок на лице и говорит: "Не забудь пообедать и наделать немного бедствия".



Punk Mum / Фото Reddit

"You Are Not Alone" в городе Лимасол

Стенопись "You Are Not Alone", которая переводится как "Ты не одна" появился на стене жилого дома в Лимасоле в 2015 году. Кипрский художник PAPARAZZI нарисовал непальскую женщину, которая несет на спине младенца.

Моя цель – не вандализм, а постоянные усилия делать мир красивее и приятнее,

– прокомментировал свою работу художник.

Он пытался поддержать людей из Непала, которые в то время только пережили землетрясение. Разрушение очевидно заставили многих родителей спасаться вместе с детьми.



You Are Not Alone / Фото Pinterest

"Mural of St. Enoch" в городе Глазго

В 2018 году на стене в Глазго австралийский художник Smug (Сэм Бейтс) изобразил трогательный момент грудного вскармливания ребенка. Официально этот мурал названия не имеет, однако вызвал множество трактовок жителей города.

Ребенок на стенописи – не младенец, а постарше малыш, поэтому местные восприняли этот мурал как дань художника ко всем мамам, поддерживающих длительное грудное вскармливание детей.



Mural of St. Enoch / Фото Scottish Housing News

Художник сообщил, что на его работе не просто обычный женщина, а современная Святая Тенева. Это британская принцесса и католическая святая, которая по преданию, забеременела вне брака, и ее наказали – скинули со скалы.

Важно Угрозы для детей в Интернете: за чем должны следить родители

Однако Тенева не погибла, а родила сына Мунго. С тех пор они стали покровителями Глазго – в ее честь в городе названы площадь и вокзал.

В Киеве появился мурал, на котором изображена женщина с младенцем на руках. По замыслу художников, стенопись олицетворяет "устойчивые семейные ценности"