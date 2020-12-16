Иллюстратор Дьян Нгуен создал комикс о девушке, которая так и осталась невестой. Все потому, что потеряла жениха в аварии на дороге.

Дьян Нгуен описал день, который должен был стать самым счастливым в жизни влюбленной пары. Трогательную историю опубликовало издание Bored Panda.

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"Все, что я хочу сказать, это просто любите, пока вы можете. Ведь вы никогда не знаете, что будет в будущем", – отметил Дьян Нгуен.



Фото Bored Panda

Сегодня должен был быть лучший день в моей жизни. Я должна была выйти замуж за своего лучшего друга.



Фото Bored Panda

Я должна была проснуться, надеть свадебное платье и пойти навстречу к мужчине моей мечты.

Фото Bored Panda

Перед всеми нашими друзьями и родными Мы с Рэнди собирались еще раз сказать о своей любви и дать вечные обеты, которые были бы священными для наших сердец.



Фото Bored Panda

Я мечтала об этом дне с самого детства. Думала, я стану женой. Я буду миссис Зиммерман.



Фото Bored Panda

Но сегодня я проснулась – и мой день ничем не отличается от вчерашнего. Я снова проснулась наедине со своим разбитым сердцем.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Мой папа не передаст мою руку в ладони жениха.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Я не увижу сегодня первый взгляд Рэнди на мое свадебное платье. Я скрывала его от него, он не должен был видеть мой наряд к свадьбе.



Фото Bored Panda



Фото Bored Panda

Сегодня я не увижу всех родных и близких, не женюсь с любовью своей жизни, не стану женой...



Фото Bored Panda

Это из-за человека, выбор которой изменил всю мою жизнь. Выбор – не остановиться на знак остановки. Не остановиться, когда он увидел моего жениха на мотоцикле, но спешить по своим делам и "лететь" через улицу.



Фото Bored Panda

Каждый, кто это читает, прошу – следите за дорогой, замечайте не только авто и останавливайтесь, когда правила того требуют. На каждом байке – чья-то любовь и вселенная. Если бы этот человек остановился, я бы вышла замуж за Рэнди, за любовь всей моей жизни. Я люблю тебя, Рэнди Зиммерман! Навеки, как мы и обещали!