Все родители хорошо знают: колыбельная всегда помогает малышу быстрее заснуть. Поэтому мы подобрали 5 песен для детей на украинском языке, которые могут пригодиться новоиспеченным мамочкам и папочкам.

Почему важно петь детям колыбельные

Как сообщает 24 канал со ссылкой на комментарий психолога Алины Томин, колыбельные необходимы не только младенцам, но и детям разного возраста. Часто будущие мамы напевают их еще до рождения малыша и так успокаивают его, позволяют привыкнуть к голосу и распознавать его. Поэтому благодаря колыбельным между мамой и ребенком возникает особая связь, которую можно сохранить на протяжении всей жизни.

Важно 4 стереотипа о воспитании, от которых стоит избавиться современным родителям

Кроме этого, мамино пение влияет и на поведение детей после их рождения. Об этом свидетельствуют и многочисленные исследования.

Колыбельная – признак того, что мама рядом и ребенок находится под защитой. Это дает ему ощущение заботы, покоя, настраивает на крепкий и здоровый сон. Дети, которым поют колыбельные перед сном, являются менее тревожными, а также более уравновешенными и спокойными,

– рассказала Алина Томин.

На каждом этапе взросления малыш по-своему воспринимает колыбельные. Так, до 3 лет малыш успокаивается под голос мамы и засыпает, а дошкольники благодаря песням прекрасно развивают память и воображение. Также это первое знакомство ребенка с искусством и культурой, таким образом закладывается музыкальный слух, любовь к песне и чувство ритма.

До какого возраста стоит петь колыбельные

Психологи не называют четкий возраст, до которого стоит петь колыбельные. Все потому, что каждый ребенок особенный, поэтому и его потребность слушать песни матери перед сном также не подпадает под какие-либо временные рамки. Потому родителям следует учитывать исключительно потребности своего отпрыска и не отказывать ему в колыбельной.

Узнавайте также 8 "сюрпризов" взрослой жизни, к которым родители не могут подготовить детей

5 колыбельных на украинском языке

"Ой ходить сон коло вікон"

Текст колыбельной

Ой ходить сон коло вікон,

А дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька,

Де дитина малесенька, –

Там ми будем ночувати,

Дитиночку колихати.

Ой на кота та воркота,

На дитину та й дрімота,

Котик буде воркотати,

Дитинонька буде спати.

Слушайте колыбельную "Ой ходить сон коло вікон" в исполнении Нины Матвиенко: видео

"Ніченька іде"

Текст колыбельной

Гойда, гойда-гой, ніченька іде,

Діточок малих спатоньки кладе.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Гойда, гойда-гой, очка заплющи,

В сні щасливому зогрієшся ти.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Гойда, гойда-гой ніч прийшла до нас,

Діточкам малим спатоньки вже час.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Слушайте колыбельную "Ніченька іде" в исполнении Нины Матвиенко: видео

"Сонько-дрімко"

Текст колыбельной

Пізня вже годинка,

Чом не спиш, дитинко?

Он твоя матуся

Кличе Сонька-дрімка.

На котячих лапках

Сонько-дрімко ходить.

Каже він малятам:

"Пустувати годі!"



Гра закінчилась,

Матінка втомилась

В ліжко лягай,

Швидше засинай.

Сонько-дрімко носить

Всім, хто лиш попросить,

В кошику лозовім

Казочки чудові.



Принесе співанку,

Тиху колисанку.

Хто її послуха –

Спатиме до ранку.

Синку маленький, донечко рідненька,

Нічка прийшла, спатоньки пора.

Завтра Сонько-дрімко

Прийде в кожну хату.

Знову наших діток

Буде колисати.

Слушайте колыбельную "Сонько-дрімко": видео

"Вечірня пісня"

Текст колыбельной:

Тихесенький вечір на землю спадає,

І сонце сідає в темнесенький гай.

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Світи ще годину, бо рано ще спати,

Милуй нас, як мати, теплом обгортай!

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Без тебе так страшно і темно надворі,

Хоч місяць і зорі освітять наш край.

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось,

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Не слухає сонце, за гору сідає

І нам посилає на всю ніч: прощай!

Ой сонечко ясне, невже ти втомилось?

Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!

Слушайте колыбельную "Вечірня пісня": видео

"Котику сіренький"

Текст колыбельной:

Котику сіренький, котику біленький,

Котку волохатий, не ходи по хаті.

Не ходи по хаті, не буди дитяти.

Дитя буде спати, котик воркотати.

Ой, на кота на воркота,

На дитинку дрімота

Ой, ну люлі, котку, не йди на колодку,

Не йди на колодку, бо заб'єш головку.

Та буде боліти, нічим завертіти

Ой, на кота на воркота,

На дитинку дрімота

Слушайте колыбельную "Котику сіренький": видео