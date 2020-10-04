Тони Хаджелл остался без ног еще малышом. Пятилетний мальчик, которому ампутировали две ноги, собрал 380 тысяч фунтов в помощь врачам, что его спасли.

Врачи детской клиники Evelina Children's Hospital были вынуждены ампутировать парню обе ноги через тяжелые травмы, которые ему нанесли биологические родители, за что их посадили на 10 лет. Об этом сообщило издание BBC.

Интересно 3 тысячи километров, чтобы навестить бабушку: поразительная путешествие отца с сыном – фото

Мальчика усыновила новая семья, с которой он сейчас и живет, а в прошлом году ему подобрали первые в жизни протезы.



Тони Хаджелл / Фото Evening Standard

Когда Тони узнал об истории 100-летнего ветерана Тома Мура, который собрал для врачей более 33 миллионов фунтов, парень тоже решил отблагодарить медработникам. Он пообещал, что каждый день будет ходить пешком на костылях и за июнь пройдет 10 километр.

Как и Том Мур, парень надеялся собрать достаточно символическую сумму, однако в итоге она превысила 384 тысячи фунтов.

Читайте также 8-летняя девочка выучила язык жестов, чтобы поблагодарить курьеру: трогательное видео

Поток пожертвований был от самых разных людей. Среди них много известных персон, например, футболист Фрэнк Лэмпард.