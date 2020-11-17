Художник Томас Ромейн создает иллюстрации, вдохновляясь рисунками своих сыновей. Мужчина дает своим детям полную свободу творчества, отмечая, что они могут рисовать все, что захотят.

Томас Ромейн объединяет творческие эскизы, созданные малышами, со своими навыками профессионального художника. Об этом рассказал издание Bored Panda.

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Художник называет этот проект – Мастерская дизайна "Отец и сыновья". Также это отличный способ попрактиковаться в своем ремесле и при этом пообщаться с детьми.

Креативная серия работ Томаса Ромейна показывает, насколько у детей богатая фантазия и какие интересные образы прячутся за, на первый взгляд, неумелыми каракулями.

На его рисунках можно увидеть и инопланетян, и мифических чудовищ, и удивительных роботов. Все они выглядят так, будто только что сбежали из фантастической книги.

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Сейчас художник живет в Токио, где занимается производством аниме. Он работает над такими проектам: Symphogear, Space Dandy и Basquash.

Смотрите фото работ Томаса Ромейна: