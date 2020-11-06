С жестокостью в отношениях хотя бы раз в жизни сталкивалась 1 из 3 женщин и у мужчин - 1 из 4. Большинство, услышав эту статистику, скажут, что с ним такого никогда не случится. Мы инстинктивно стараемся отторгнуть такие понятия, как насилие и жестокость, думая, что оно может быть где угодно, только не в нашей жизни.

На самом деле в жизнь эти понятия пробираются в виде токсичных отношений, имеющих 5 важных признаков. Об этом рассказала Кэти Худ во время своего выступления на конференции TED.

Важно Общение с нарциссом: 6 важных правил, которые помогут установить границы

Первый признак – навязчивость

Навязчивые отношения начинаются не с насилия, а с "бабочек в животе". Человек очень счастлив, что сорвал большой куш. Однако со временем ощущения меняются на навязчивые и даже немного удушливые.

Внутренний голос не дремлет. Человек его слышит, когда новый партнер неожиданно слишком быстро признается в любви, везде преследует, заваливает сообщениями и звонками, на которые ответ должен быть мгновенным.



Токсичные отношения / Фото Psych Central

Важно помнить, что значение имеет не то, как начинались отношения, а как они развиваются.

С самых первых дней стоит прислушаться к своим ощущениям:

Смущает ли вас то, как быстро вы сближаетесь?

Легко ли вам дышится в этих отношениях?

Ваши желания уважают?

Второй признак – изолирование

Эту характеристику очень сложно распознать из-за того, что в начале отношений есть непреодолимое желание проводить время вместе с новым партнером. Именно поэтому трудно заметить, когда что-то идет не так.

Изолирования прокрадывается в жизни, когда партнер вытесняет друзей и семью, которые в действительности являются надежным тылом, и пытается крепко привязать к себе.

Скорее всего можно услышать следующее:

"Зачем ты с ними общаешься? Они же неудачники" – это о друзьях.

"Они хотят, чтобы мы расстались. Все против нас" – это о семье.

Любовь невозможна без независимости. Два человека проводят вместе время и не забывают о других людях, о своих прежних делах и обязанностях.

Если в начале вы проводите вместе каждую свободную минуту, то со временем очень важно не потерять самостоятельность.

Третий признак – чрезмерная ревность

После завершения конфетно-цветочного периода появляется чрезмерная ревность. Партнер становится более требовательным, желает знать где и с кем проводите время. Или устанавливает слежку и не только в сети.

Вместе с чрезмерной ревностью приходит собственничество и недоверие, постоянные обвинения в изменах и во флирте с другими. При этом партнер не хочет слышать объяснений и не понимает, что нет причин для переживаний.

Ревность – неотъемлемая часть человеческих отношений. Однако чрезмерное их количество совсем другое дело, ведь это гнев, отчаяние и злость. У них нет ничего общего с любовью.

Четвертый признак – пренебрежение

В токсичных отношениях намеренно причиняют боль словами. Когда-то веселые и ненавязчивые беседы превращаются в обременительные.

Возможно, партнер позволяет себе неприятные шутки в отношении вас или преднамеренно заводит разговор о том, что смущает. А в момент, когда сообщаете, что это действительно ранит, вас резко прерывают и сообщают, что все придумали и преувеличиваете.



Пренебрежение в отношениях / Фото Business Insider

На самом деле долг в паре поддерживать друг друга, а не добивать. Партнер должен укреплять веру, а не наоборот.

Пятый признак – крайности

Громкие ссоры со слезами, которые меняются бурным примирением. Оскорбительные, злорадные нападки, а затем извинения и заверения, что этого больше не произойдет.

Так происходит привыкание к отношениям "на краю", поэтому можно не заметить, насколько они стали проблемными и опасными.

Интересно Личное пространство и ревность. 5 тем, которые необходимо обсуждать с парнем

Все бросить и уйти – обычно такой совет дают друзьям, когда они находятся в токсичных отношениях. Однако это не всегда лучшее решение.

Момент разрыва отношений может стать причиной агрессии одного из партнеров. Если есть страх, что потенциально может произойти насилие, лучше обратиться к специалисту, чтобы безопасно выйти из этой ситуации.

Смотрите видео с выступления Кэти Худ: