Даже крепкие отношения иногда могут оказаться на грани. Тогда кому-то с партнеров может прийти в голову мысль, что проблема именно в нем.

Для этого следует избавиться от следующих 4 формулировок, которые хоть раз, но звучали в голове у каждого. Об этом рассказало издание Cosmo.

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► Он меня разлюбил

Если бы он разлюбил, то ушел бы сразу. Часто недостаток приятных слов, комплиментов и восхищений женщины воспринимают как отсутствие чувств.

Но ведь это не одно и то же, поэтому стоит забыть об этой фразе. Лучше сконцентрироваться на выражении своих эмоций. Например, подойти и первой сказать комплимент своему партнеру.

► Я плохо выгляжу

Рядом с партнером нам хочется выглядеть как можно лучше. Нюанс только в том, что ценят не за внешний вид. Как бы эгоистично это не звучало, но люди любят друг друга за ощущения, которые в них вызывает этот человек.

► Он от меня что-то скрывает

Это одна из самых токсичных фраз. Ее проблема в том, что частично это правда. У всех есть свои секреты. Но вряд ли мужчина ведет двойную жизнь. Лучше избавиться от таких мыслей, потому что отношения должны строиться на доверии.

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► Никогда уже не будет как прежде

В отношениях подобные фразы часто связаны с некой рутиной. На самом деле, это началась новая фаза отношений. Быт может влиять на эмоции, но не на чувства. Поэтому нужно выкинуть из головы эту формулировку и сконцентрироваться на отношениях.