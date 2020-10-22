Проект "The Precious Baby Project" ("Драгоценный ребенок") - это серия снимков, в которых маленькие дети с врожденными серьезными заболеваниями погружаются в сказочный мир приключений. Каждый из них оказывается уникальным героем со своим сюжетом.

Автором проекту является фотографка Анжела Форкер. Об этом сообщили на официальном сайте "The Precious Baby".

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Фотографка пояснила, что дети с синдромом Дауна, церебральным параличом, с врожденными пороками, после множества операций – очень красивые и имеют право на то, чтобы ими любовались.

Я хочу показать миру, что каждый ребенок является драгоценным,

– сообщила Анжела Форкер.

Организатор хотела вселить веру родителям, которые участвуют в проекте, что не все потеряно и все возможно – главное не прятаться и не бояться рассказать миру о таких, как они.

Смотрите фото проекту "The Precious Baby Project":

Почему начался проект

Анжела Форкер вспомнила, что в 2017 году среди прихожан церкви была пара, которая ждала рождения ребенка. На очередном обследовании врачи их шокировали диагнозом – у будущего ребенка тяжелая форма голопрозэнцефалия.

Голопрозэнцефалия – порок развития, когда мозг не разделен на два симметричных полушария. Большой мозг остается единственным образованием и желудочковая система представлена ​​одной общей полостью.

Врачи настаивали на том, что лечить бесполезно. Считали, что нужно прервать беременность, так как ребенок не доживет до рождения или умрет во время родов.

Однако пара решила сохранить беременность. Девочка, которую назвали Мадалин, родилась живой и прожила еще 15 дней вопреки всем прогнозам врачей.

Они обожали свою девочку! Когда она родилась, они написали на своей странице в Facebook: "Она идеальна!". Они дорожили каждым мгновением, которое имели с ней,

– вспомнила Анжела Форкер.

Ее родители стремились показать миру, что каждое жизнь прекрасна и каждый ребенок заслуживает того, чтобы ее лелеяли. В памяти прекрасной Мадалиной фотографка запустила свой проект.

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Сейчас моя миссия показать миру то, что вы уже знаете: каждая жизнь прекрасна и заслуживает того, чтобы ее любили,

– рассказала Анжела Форкер.

"Некоторые младенец могут прийти на свет не такими, как ожидали их родители. От этого они не менее ценны, чем другие дети. У некоторых могут быть медицинские проблемы, однако эти малые могут бросить вызов жизни и осуществить невозможное! Это то, что я надеюсь изобразить, когда фотографирую этих драгоценных детей в сказочных и невероятных сценах. Все возможно ", – добавила Форкер.