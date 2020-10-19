Исследование Колумбийской бизнес-школы, которое называется "Опыт хранить секреты", показало, что в среднем влюбленные сохраняют друг от друга до 13 секретов одновременно.

Чаще всего партнеры скрывают свои фантазии и мысли о других людях. Об этом рассказал издание Elle.

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Вторым по популярности стало – сексуальное поведение. Далее в списке были – "ложь", "романтическое желание" и "предательство доверия".

Исследование также показало, что хранение секретов может иметь весьма негативные последствия для психического здоровья людей, а также их отношений.

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Те, кто скрывают что-то, проводят в два раза больше времени, размышляя, страдая, заботясь и фокусируясь на секретах. То есть становятся одержимы ими.