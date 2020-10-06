Жена оставила тайное математическое послание мужу: что было зашифровано
Мужчина из Японии, который известен под ником Shelfall в Twitter, поделился со своими друзьями уникальным посланием от жены. Оно выглядело в виде математической формулы на подаренном фартуке.
Японец сообщил, что он любит науку, а его жена домохозяйка. Вместе они уже более 7 лет. Об этом он рассказал в Twitter.
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Мужчина сразу сел решать уравнения, чтобы понять, что именно в математической формуле спрятала его жена. Японец списал не один листок бумаги, прежде чем нашел ответ – графика в форме сердца.
Графика в форме сердца / Фото Twitter
Пользователи Twitter оценили сюрприз от любимой Shelfall. Однако отметили, что человек мог за несколько минут построить график, воспользовавшись сервисами в интернете.