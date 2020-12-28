Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии провели общенациональный опрос. Происходил он на территории всех регионов Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В соревнование за право дарить украинцам подарки боролись Дед Мороз и Святой Николай. Об этом сообщили на официальном сайте Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

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Оба кандидата получили одинаковое количество голосов – по 11%. Деда Мороза больше всего ждут на Востоке Украины, а Святого Николая – на Западе.

Из опрошенных 35% хотели получить подарок от любимых людей. Почти не изменилась доля респондентов, которые не обращают внимание на того, кто именно будет делать подарок – 27%. Также впервые за 4 года до 11% сократилось количество тех, кто вообще не хочет получать подарки.



Результаты опроса / Скриншот

В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Выборка составила от 18 лет и старше.

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Для сравнения привели данные по опросам, которые проводились в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.