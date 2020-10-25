В Китае иметь организовала 29-летнему сыну свидание вслепую в одном из местных ресторанов. Парень согласился оплатить ужин, однако не знал, что с девушкой придет еще 23 человека.

Парень все же сел за один из столов, который заняла девушка, а также ее родственники и друзья. Все они заказали из меню самые дорогие блюда и алкоголь. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Как выяснилось, таким способом девушка хотела проверить, щедрый ли парень. Однако это испытание он не прошел. Девушка сама заплатила за всю заказанную еду в размере почти 3 тысячи долларов.

Позже они таки смогли достичь договоренности о том, что парень заплатит за небольшую часть пищи хотя бы по собственному счету.

Это событие вызвало бурную дискуссию в китайских социальных сетях – кто же должен платить после свидания вслепую.