Еноты ворвались на традиционную свадебную фотосессию к молодым Зары и Заха в Сан-Франциско. Не теряя возможности, фотограф сделала несколько кадров.

Гости были в восторге, а фото стали очень популярными в сети. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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"Мы были так удивлены тем внезапным нашествием. Сначала я немного испугалась, потому что это ночные животные и они могут быть агрессивными. Я попросила молодых держать дистанцию. Но еноты приближались и вели довольно дружно", – рассказывает фотограф пары Кэтерин Уайт.

Она добавила, что это было похоже на кадры из диснеевского мультфильма и хороший знак.

Смотрите фото: еноты на фотосессии молодоженов