Фотограф Меган Аллен делала свадебные кадры молодой паре, когда внезапно в заброшенном здании неподалеку вспыхнул крупный пожар.

Так Диллон и Корри Джеймсон с США получили огненную свадебную фотосессию. Об этом рассказали на сайте dayton.com.

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"Здание вспыхнуло огромным пламенем, выпустив огромные черные клубы дыма в небо. Он (пожар – 24 канал) оставил нас просто безмолвными. Пламя становилось все выше и выше", – вспомнила Меган Аллен.



Фотосессия на фоне пожара / Фото choosestudio22.com

"Мы поднялись на холм, чтобы получить лучшую точку обзора. Это было как раз вовремя, чтобы увидеть все здание в огне. Тогда сразу же приступили к работе", – добавила Аллен.



Работа Меган Аллен / Фото choosestudio22.com

Фотограф сделала несколько уникальных снимков. Эта пара надолго запомнит не только свою свадьбу, но и свадебную фотосессию.