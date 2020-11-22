Свадебная фотосессия с пламенем: как пара внезапно сделала впечатляющие кадры на фоне пожара
Фотограф Меган Аллен делала свадебные кадры молодой паре, когда внезапно в заброшенном здании неподалеку вспыхнул крупный пожар.
Так Диллон и Корри Джеймсон с США получили огненную свадебную фотосессию. Об этом рассказали на сайте dayton.com.
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"Здание вспыхнуло огромным пламенем, выпустив огромные черные клубы дыма в небо. Он (пожар – 24 канал) оставил нас просто безмолвными. Пламя становилось все выше и выше", – вспомнила Меган Аллен.
Фотосессия на фоне пожара / Фото choosestudio22.com
"Мы поднялись на холм, чтобы получить лучшую точку обзора. Это было как раз вовремя, чтобы увидеть все здание в огне. Тогда сразу же приступили к работе", – добавила Аллен.
Работа Меган Аллен / Фото choosestudio22.com
Фотограф сделала несколько уникальных снимков. Эта пара надолго запомнит не только свою свадьбу, но и свадебную фотосессию.
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