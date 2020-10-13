Звездой и оригинальным дополнением свадебной фотосессии одной из пар стала бабочка "Монарх". Фотограф Лауренда Мари заверила, что это абсолютная случайность, а не постановочные кадры.

Бабочка летала где-то час, пока делалась фотосессия. Об этом сообщило издание Bored Panda. Интересно Карнавал и худи в виде смокинга: какую уникальную свадьбу сделали молодожены Фотограф Лауренда Мари считает, что это душа покойной бабушки невесты, умершей вскоре после помолвки. "Монарх" была любимой бабочкой умершей женщины. Это не единственный случай, когда работу Мари прерывали животные. На одной из свадеб к молодым пришел олень. Смотрите фото от Лауренды Мари: