За несколько часов до начала строгого карантина в Лондоне из-за COVID-19 пара решила пожениться. Они полностью сделали перепланировку празднование и поженились за 2 часа до начала локдауна.

Сначала свадьба 31-летней Хлои и 29-летнего Джейми Коллинза должно была состояться 6 сентября в загородном имении с участием 130 гостей. Об этом сообщило издание BBC.

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Однако ее отменили из-за ограничительных мер, а потом еще дважды переносили по той же причине.

Наши сердца просто упали, когда Борис Джонсон объявил в субботу, что в воскресенье начнется новый карантин,

– вспомнила Хлоя Коллинз.

Поэтому влюбленные решили больше не откладывать и за несколько часов организовали, а также провели свадьбу. По правилам действующего на тот момент карантина, Коллинзы смогли позвать на свадьбу 15 гостей, однако более 100 человек вошли в Zoom, чтобы наблюдать за ними.

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Смотрите видео со свадьбы влюбленных:

В Великобритании ввели строгие ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса.