Мэл и Вера из Великобритании – яркий пример того, что романтические отношения можно сохранить до старости. Супруги в браке уже 68 лет, однако до сих пор с трепетом встречают каждый день вместе.

На годовщину своего брака пара устроила семейную фотосессию, которую автор съемки Суджата Сетиа распространила в инстаграме.

Читайте также Пара прожила 67 лет в браке после случайного свидания вслепую: невероятная история любви

По словам фотографа, Мэл и Вера познакомились после окончания Второй мировой войны. Тогда мужчина вернулся с фронта, где работал инженером-механиком, и случайно встретился с 18-летней Верой. Пара влюбилась с первого взгляда и больше не представляла жизни друг без друга.

Я захотела, чтобы он стал моим мужем, как только увидела. И так и случилось!

– рассказала 90-летняя Вера.

Однако к алтарю влюбленные британцы пошли не сразу. Только на 4 году знакомства Мэл сделал предложение Вере и обменялся с ней клятвами.



Свадебное фото Мэла и Веры / Фото Instagram / @butnaturalphotography

В новой фотосессии супруги завораживали нежностью. И после 72 лет отношений, которые Мел шутку называет "милым заключением", британцы сумели сохранить любовь.

Главный секрет их счастья – стремление все время проводить вместе и разделять все, даже неприятные этапы жизни. А препятствий было немало на пути Веры и Мэла. Так, во время пандемии пара вынуждена была самоизолироваться от детей и внуков.

Съемку пенсионеры согласились провести в парке Уэльса, а также в собственном имении, сохраняя с автором фотосессии социальную дистанцию.

Пенсионеры отпраздновали 72 годовщину брака / Фото Instagram / @butnaturalphotography