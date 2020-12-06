Супружеская пара из США обнаружила на собственном чердаке старинные монеты. Позже они смогли узнать, что клад стоит более 25 тысяч долларов.

В двух ящиках, на которые наткнулись 46-летний Джеймс Мамфорд и его жена Кларисса, лежали монеты. Об этом сообщило издание Fox Business.

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Там было 46 золотых монет с изображением Статуи Свободы, которые были высечены в период 1849 – 1907 годов, а также 18 Морганових серебряных долларов 1879 – 1904.



Находка пары / Фото Fox Business

Если бы пара продала монеты, то могла бы определенное время спокойно и безбедно жить. Однако они решили, что станут намного богаче, если отдадут сокровища предыдущим владельцам дома.

Мы понятия не имели, что монеты будут так дорого стоить. Однако предыдущему владельцу, мы, конечно же, немедленно вернули их (монеты - 24 канал),

– рассказала Кларриса.

"Я продолжаю шутить со своим мужем, что карма теперь на нашей стороне", – добавила Кларриса

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Джеймс и Кларисса приобрели недвижимость у пожилого мужчины, который, вероятно забыл о том, что когда-то спрятал их от себя.