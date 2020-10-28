Суджата Сетия создала фотопроект о бабушках, дедушках и внуках. Девушка профессиональный семейный фотограф, а также лауреат многочисленных конкурсов.

На такой фотопроект ее вдохновили собственные фотоальбомы. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Ее работы напоминают о детстве, даже если собственных таких снимков мало.

Когда просматриваю свои фото, вижу фотографии с мамой, папой, братом. Даже с собакой и кошкой. Но ни с бабушкой и дедушкой. Это были близкие мне люди. И они остались такими даже после смерти,

– вспомнила Суджата Сетия.

Поэтому девушка пообещала себе, в какую бы часть света она не поехала, обязательно будет фотографировать дедушек или бабушек с внуками.

Сетия добавила, что встречи и общения с пожилыми людьми помогли ей больше узнать о жизни.

Смотрите фото, которые сделала Суджата Сетия: