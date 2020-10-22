Пандемия COVID-19 заставила детей перейти на дистанционное обучение, а также ограничила встречи и прогулки с друзьями. Все это может влиять на психологическое состояние.

Чтение считается одним из действенных видов арт-терапии и дает возможность эффективно работать с детьми. Об этом рассказала психологиня, писательница и кандидат психологических наук Наталья Мрака изданию "Украинская правда".

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У детей также есть свои внутренние потребности, поэтому избрание художественного произведения происходит, отталкиваясь от них.

Например, если ребенку не хватает ярких эмоций, то он будет выбирать книгу о цветах, солнце, где есть яркие сюжеты. Другой может иметь личностные проблемы с коммуникацией и самооценкой, поэтому понравится книга об отношениях между сверстниками и той средою, в которой он сможет развиваться.

Во время чтения ребенок раскрывается, а литературные герои становятся для него помощниками в преодолении проблем в реальной жизни.

Важные составляющие книготерапии

► Сюжет

Это алгоритмы действий персонажей, которые могут нравиться или не нравиться детям. Во время чтения очень полезно выяснить мнение малышей:

Нравится история?

Как видит ситуацию?

Как можно было бы изменить историю?

Можно попробовать с ребенком придумать свой вариант концовки, что развивает воображение и снижает тревогу. Ведь дети часто моделируют ситуацию, которая их волнует.

► Рамки

В сюжетах закладываются рамки поведения, понимание доброго и злого. Обсуждение сюжета и расстановка акцентов делает ребенка собранным, помогает ему формировать желаемые модели поведения и реакции в определенных жизненных ситуациях.

► Мотивация

Важно постоянно подкреплять чтения положительными эмоциями – эстетические, эмоциональные рисунки. Если ребенок ассоциирует чтения с безопасностью, комфортом – он ​​будет иметь для себя действенный способ преодоления стресса.

Для активных детей я советую выбирать книги о приключениях, путешествиях, фантастику, авантюрные истории, в которых ребенок узнает себя,

– рассказала психологиня Наталья Мрака.

"Кроме выхода энергии, это даст ему возможность сформировать успешные стратегии поведения. В противовес стратегиям избегания неудачи дети будут учиться у героев книги быть храбрыми и не бояться делать ошибки", – добавила Мрака.

Как сделать книготерапию самостоятельно

• Подбор книги. Проанализируйте, какая история сейчас нужна ребенку, с какой ситуацией ему нужно справиться. Возможно, он стрессует в школе или поссорился с другом. А, может, неуверенный в себе и требует истории, которая придаст ему веры в собственные силы?

• Выберите время и место. Оптимально, если ваше чтение происходит дома или в другом укромном месте. Важно, чтобы у вас было достаточно времени: вы не сможете окунуться в чтение, если через 20 минут надо бежать по делам.

• Начните с разговора о настроении ребенка. А также чего он ждет от чтения, от истории, в которую вы собираетесь окунуться.

• Вы можете читать вместе. Или взрослый читает, а ребенок в это время рисует ситуацию из книги или любимого персонажа.

Также вы можете перейти к рисованию позже, после прочтения истории.



Чтение с детьми / Фото Schoolahoop

• Обсудите историю. Нравится она ребенку? Одобряет ли он поступки персонажей? На кого из героев хотел бы быть похожим? А как иначе могла завершиться история?

Если ребенок рисовал – обсудите рисунок. Обратите внимание, какие цвета преобладают: мрачные или яркие, светлые.

• Спросите о настроении ребенка. Как он изменился в процессе чтения и рисования? Что ребенок возьмет с собой из истории, сможет применить в жизни?

Герои любимых книг обязательно будут появляться в его рисунках и играх. Это хорошо демонстрирует преимущества чтения над мультиками.

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В отличие от пассивного потребления видеоконтента, чтения является активным процессом, захватывает ребенка полностью: и внимание, и воображение, и разум.