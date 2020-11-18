Взрослые переживают стресс легче, чем это делают дети. Родители уже осведомлены, поэтому их не так пугают нервные потрясения. Дети же не всегда знают как справляться с новыми трудностями, какого бы масштаба они ни были.

Даже у самых маленьких детей бывает достаточно стресса в жизни, как положительного, так и отрицательного. Об этом сообщило издание 4mamas-club.

К теме Детские слезы: почему важно дать ребенку выплакаться

Впервые в детский сад, изменение воспитательницы в группе, новый мальчик в школе начал приставать и конфликтовать, школьник влюбился, подросток не знает, что делать после окончания школы – все эти переживания бурно влияют на ребенка.

Как воспринимать зависит от следующих факторов:

Возраст.

Пол ребенка.

Условия, в которых мальчик или девочка воспитываются.

Особенности характера.

Иногда ребенок с достаточно серьезным стрессом, может справиться без проблем, а через мелочи, по мнению взрослых, длительное время мучится.

Как помочь ребенку пережить стрессовую ситуацию

► Состояние стресса и выявления его причины

Родители могут не заметить, что ребенок находится в стрессе, потому что не всегда это нервные срывы и чувство страха. Дети наоборот могут молчать и стать слишком спокойной. Или днем ​​не проявлять никаких изменений в поведении, однако во время сна вздрагивать и видеть ночные кошмары.



Стресс у ребенка / Фото Checkup Newsroom

Любые изменения могут свидетельствовать о том, что ребенок пережил стресс или находится в нем. Обязательно нужно выявить причину. Обычно, если родители имеют прочный контакт и доверие с ребенком, он сам все рассказывает. Или мама может заметить, после каких событий ребенок изменился.

► Положительный и отрицательный стресс

Психологи утверждают, что стресс от радости влияет на организм ребенка, так же как нервные срывы по поводу неприятностей в школе или семье.

Однако обычно положительный стресс быстро проходит и не вредя психике. Зато отрицательные, в частности развод родителей, переезд, смена школы, неразделенная любовь, издевательства старшеклассников – могут оставить последствия на всю жизнь.

► Пути преодоления детского стресса

Одному ребенку достаточно, чтобы с ним поговорили и обняли. Другому нужно время, интересные игры с мамой, прогулка и возможность отвлечься от всех переживаний. Чем серьезнее ситуация, тем труднее наладить психологическое состояние сына или дочери.



Помощь при стрессе / Фото ACTIVEkids

Если правильно оказать ребенку психологическую (психотерапевтическую) помощь, то все изменения исчезнут без последствий. В некоторых ситуациях врачи ребенку рекомендуют медикаментозную помощь, в частности тогда, когда ребенок вообще не может заснуть или у него проявляются неврозы.

► Помощь ребенку перевести внимание

Нужно выбрать несколько психологических практик, которые можно применить, чтобы преодолеть стресс. Нарисовать свои чувства, написать на бумаге все, что волнует, если ребенок старше по возрасту. Рассказать ребенку совершенно противоположную стрессовую ситуацию и поговорить о том, как бы он повел себя в определенной ситуации.

Подобные техники и разговоры способны перевести детское внимание и таким образом появятся мысли, которые отвлекут ее от своих переживаний.

► Гармоничная атмосфера в семье

Когда ребенок будет чувствовать себя гармонично дома, иметь хорошие теплые отношения с родными, все стрессы проходить незаметно и без негативных последствий. Проявляйте любовь и внимание к сынам и дочерям, никогда не игнорируйте их попыток вам что-то рассказать, открыть секрет.

Важно Истерика, требовательность в еде и кусание: какое поведение ребенка служит беспокойством

Подбирайте слова, не смейтесь над детскими проблемами. Ведь одно небрежное слово может ранить детскую психику и усложнить стресс.