Страх – базовая эмоция человека. С развитием головного мозга и нервной системы, ребенок испытывает их по разным поводам, причем для этого есть вполне определенные закономерности.

Первые страхи

С рождения ребенок наделен некоторыми базовыми эмоциями, скорее даже рефлексами. Об этом сообщило издание "Мой ребенок".

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Малыш может вздрагивать в ответ на резкий громкий звук, внезапный яркий свет – эти рефлекторные реакции и являются зародышами будущих страхов.

Зачатки настоящего страха появляются после 6 – 7 месячного возраста. Малыш неосознанно, но уже боится остаться без защиты и эмоциональной поддержки, когда не видит маму.

Дети в этом возрасте чутко реагируют на мамины эмоции. Ее испуг или беспокойство вызывают такие же ощущения у малыша. Однако понемногу стоит оставлять малыша с кем-нибудь, кроме мамы – так он будет привыкать.



Дети реагируют на эмоции мамы / Фото 1Health.ID

В этот период может появиться страх перед незнакомыми людьми. Часто у детей развиваются какие-то преимущества – одним нравятся мужчины, а женщины вызывают страх.

Страхи первого года жизни действительно являются базовыми или биологическими. Это нормальное проявление полноценного развития психики.

Страхи от года до трех

Примерно в 1,5 года страх чужих людей постепенно проходит. Однако здесь многое зависит от врожденного эмоционального состояния ребенка и еще больше поведения родителей. Такие страхи дольше хранятся у детей, которые редко сталкиваются с незнакомцами и не видят реакции родителей на других людей.



Встреча малыша со взрослыми / Фото Time Out

До 18 месяцев на смену страху при встрече с незнакомцем может прийти смущения. До 2 лет у ребенка уже есть определенный жизненный опыт, поэтому страхи приобретают более осознанный характер.

Например, зная, что поход в поликлинику закончится уколом, может развиться страх медработников. Неудачная встреча со стоматологом – реальный страх зубного кабинета.

С развитием абстрактного мышления появляются и новые страхи. Теперь сказочный волк или злой волшебник могут вызвать не просто реальный испуг, но и преследовать во сне.

Чего боятся дошкольники и школьники

Прежнему страшными кажутся сказочные персонажи, однако психологи связывают эти эмоции с основным страхом – наказание и отторжения родителями.

До 4 лет заметно меняются или проявляются эмоциональные предпочтения малыша внутри семьи. Девочка больше тянется к отцу, мальчик еще больше привязывается к маме. Таким образом, закладывается основа будущих отношений с партнером противоположного пола в будущем.

Страх высоты, темноты и боли – характерные для дошкольников. При этом дети с особо развитым воображением страдают гораздо труднее. Бороться с такими страхами методом "от противного": боишься темноты – выключим свет, боишься высоты – будем кататься на колесе обозрения, – жестоко, бесполезно и опасно. Большой риск сделать малыша невротиком, который будет лечиться всю взрослую жизнь.

О чем должны знать родители

Детский страх явление нормальное и знаменует собой этапы развития нервной системы. Не нужно бороться с ними кардинальными методами, но и потакать не стоит. Легче всего эти этапы проходят, если мама спокойна и с пониманием относится к проблемам.

Родители должны осознавать, что от "нормальных" страхов до тех, которые требуют помощи специалиста, путь недолог. Иногда виновниками этого являются и сами родители.

Каких фраз стоит избегать в разговоре с ребенком:

"Не будешь слушаться, тебя заберут в полицию".

"Будешь плохо себя вести, отдам тебя на воспитание другим родителям".

"Если не прекратишь истерику – вызову врача, он сделает укол и заберет тебя в больницу".

"Не думай туда идти, там живет Серый Волк".

"Не бегай, упадешь, ударишься и попадешь в больницу".

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Список родительских манипуляций можно продолжать без конца. Не запугивает детей, объясняйте истинную причину, переключайте внимание, чтобы успокоить ребенка, доверяйте и любите малыша.