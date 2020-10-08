С 2016 года семьи имеют возможность взять ребенка из интерната на воспитание всего на несколько месяцев. Такая услуга патронатного воспитателя оплачивается государством, а этот период даже засчитывается в трудовой стаж.

Благотворительный фонд "Рідні" рассказал журналистам 24 Канала о процедуре создания патронатной семьи и важных деталях такого воспитания.

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Что такое патронатная семья

По словам психолога благотворительного фонда "Рідні" Кристины Ясинской, семья – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. Поэтому ради малышей из интернатов в Украине создали услугу патронатного воспитателя, когда ребенок временно устраивается из детдома для ухода, воспитания и реабилитации в настоящей семье.

"Лучшим для каждого ребенка является пребывание в семье, а не в государственных учреждениях интернатного типа, где он теряет идентичность, сливается с другими и должны приспосабливаться к жизни в достаточно жестких условиях", – говорит психологиня.

Для чего создана такая форма воспитания? Патронатная семья дает ребенку безопасность, уход, воспитание и реабилитацию в условиях семьи, помогает поддержать общение с родными; а в случае невозможности возвращения в биологическую семью – поиск для ребенка новой семьи.

Что это даст родителям ребенка: возможность устранить сложные жизненные обстоятельства, решить имеющиеся проблемы, получить профессиональное социальное сопровождение, что в целом будет способствовать повышению родительского потенциала и воссоединению семьи.

Сколько времени ребенок находится на воспитании в патронатной семье? Ребенок может провести там не более трех месяцев. Однако возможен и более длительный срок (но не более 6 месяцев), если есть обстоятельства, обосновывающие необходимость и целесообразность пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя.



Патронатная семья / Фото changeonelife

Какие дети могут быть устроен в патронатную семью

В патронатную семьи могут быть устроены дети, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, а именно:

новорожденные дети, оставленные в роддоме или от которых отказались родители или другие родственники;

подброшенные, найденные, бездомные дети;

дети из семей, в которых существует угроза их жизни и здоровью;

дети, подвергшиеся насилию, жестокому обращению;

дети, чьи родители или законные лица умерли или безвестно отсутствуют;

дети, перемещенные с временно оккупированной территории или района проведения боевых действий в зоне АТО;

другие дети, которые при разных обстоятельствах определенное время не могут находиться в собственной семье.

Добавим, что на воспитание устраивают только одного ребенка. Но могут быть устроены только дети, которые являются родными братьями и сестрами, или дети, которые воспитывались в одной семье.

Процедура создания патронатной семьи

1 этап: Прохождение кандидатом первичного отбора

Решение о становлении кандидата патронатным воспитателем принимается на основании анализа документов и проведенного обследования условий его проживания социальным учреждением вместе со службой по делам детей.

2 этап: обучение патронатного воспитателя

Кандидат, прошедший первичный отбор проходит обязательное обучение по программе, утвержденной Минсоцполитики. При условии успешного прохождения обучения патронатной семье выдается справка и рекомендации о возможности предоставления услуги патроната над ребенком.

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3 этап: заключение договора и устройство ребенка в семью

Решение об устройстве в семью патронатного воспитателя ребенка принимает орган опеки и попечительства по месту жительства или выявления ребенка.

После этого органом опеки не позднее чем через пять рабочих дней с патронатным воспитателем заключается договор о патронате над ребенком. Далее ребенка привозят в патронатную семью.



Семья может взять на воспитание ребенка из интерната / Фото dreamstime

Кто может стать патронатным воспитателем

Патронатным воспитателем является лицо, которое при участии членов своей семьи предоставляет услуги по уходу, воспитанию и реабилитации ребенка в своей семье. Им может стать только совершеннолетний гражданин Украины, имеющий опыт воспитания ребенка и соответствующие жилищные условия для предоставления таких услуг.

Какие документы необходимы для того, чтобы стать патронатным воспитателем?

Для начала кандидаты должен подать в социальное учреждение по месту жительства следующие документы:

заявление о желании стать патронатным воспитателем;

копии своего паспорта гражданина Украины;

копия трудовой книжки (при наличии);

справка о состоянии здоровья патронатного воспитателя;

справка о наличии или отсутствии судимости кандидата в патронатные воспитатели и членов семьи, проживающих вместе с ним.

Обязанности патронатного воспитателя

обеспечить ребенка жильем, одеждой, питанием;

создать ребенку условия для обучения, физического и духовного развития;

сотрудничать с биологическими родителями, другими законными представителями ребенка для преодоления сложных жизненных проблем;

обеспечить предоставление или доступ к услугам, определенным договором о патронате над ребенком;

способствовать контактам ребенка с родителями, другими законными представителями, родственниками, кроме случаев, когда родители лишены родительских прав.

По словам эксперта благотворительного фонда "Рідні", во время пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя обязательно ведется журнал наблюдений. В который патронатным воспитателем вносится:

информация о ребенке (психологическое и физическое состояние, потребности, особенности характера и поведения, достижения, трудности и происходящие изменения); преодоление им сложных жизненных обстоятельств, контакт с родителями / законными представителями, родственниками; подготовка к возвращению его в семью или изменение формы устройства.



Ребенок из интерната может попасть в партонатную семья ю / Фото из соцсетей

Однако, стоит также отметить, что не все особы могут стать патронатными воспитателями и взять на воспитание ребенка из детдома.

Патронатным воспитателем не могут быть лица:

​признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

лишенные родительских прав, если эти права не были восстановлены;

бывшие усыновители, опекуны, попечители, приемные родители другого ребенка, если усыновление или опека были отменены или признаны недействительными по их вине;

состоящие на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансерах;

злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами;

которые не имеют постоянного места жительства и постоянного заработка;

осужденные за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также за другие преступления;

иностранцы, не состоящие в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка;

другие лица, интересы которых противоречат интересам ребенка.

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Какие выплаты получают патронатные воспитатели

Оплата услуг на осуществление патроната над ребенком составляет пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в месяц (по состоянию на 2020 год – это 10 945 гривен).

Также патронатным воспитателям выплачивается социальная помощь для обеспечения проживания ребенка в патронатной семье в размере двух прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет (по состоянию на 2020 год – это 3 842 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – (4 790 гривен).

Справка. Всего в Украине 6 тысяч детей ждут свою семью. После каждой программы Благотворительный фонд "Рідні" рассказывает о детях, которые находятся в списке тех, кто подлежит усыновлению.



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