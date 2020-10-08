Как стать патронатным воспитателем для ребенка из интерната: обязанности и выплаты государства
С 2016 года семьи имеют возможность взять ребенка из интерната на воспитание всего на несколько месяцев. Такая услуга патронатного воспитателя оплачивается государством, а этот период даже засчитывается в трудовой стаж.
Благотворительный фонд "Рідні" рассказал журналистам 24 Канала о процедуре создания патронатной семьи и важных деталях такого воспитания.
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Что такое патронатная семья
По словам психолога благотворительного фонда "Рідні" Кристины Ясинской, семья – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. Поэтому ради малышей из интернатов в Украине создали услугу патронатного воспитателя, когда ребенок временно устраивается из детдома для ухода, воспитания и реабилитации в настоящей семье.
"Лучшим для каждого ребенка является пребывание в семье, а не в государственных учреждениях интернатного типа, где он теряет идентичность, сливается с другими и должны приспосабливаться к жизни в достаточно жестких условиях", – говорит психологиня.
Для чего создана такая форма воспитания? Патронатная семья дает ребенку безопасность, уход, воспитание и реабилитацию в условиях семьи, помогает поддержать общение с родными; а в случае невозможности возвращения в биологическую семью – поиск для ребенка новой семьи.
Что это даст родителям ребенка: возможность устранить сложные жизненные обстоятельства, решить имеющиеся проблемы, получить профессиональное социальное сопровождение, что в целом будет способствовать повышению родительского потенциала и воссоединению семьи.
Сколько времени ребенок находится на воспитании в патронатной семье? Ребенок может провести там не более трех месяцев. Однако возможен и более длительный срок (но не более 6 месяцев), если есть обстоятельства, обосновывающие необходимость и целесообразность пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя.
Патронатная семья / Фото changeonelife
Какие дети могут быть устроен в патронатную семью
В патронатную семьи могут быть устроены дети, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, а именно:
- новорожденные дети, оставленные в роддоме или от которых отказались родители или другие родственники;
- подброшенные, найденные, бездомные дети;
- дети из семей, в которых существует угроза их жизни и здоровью;
- дети, подвергшиеся насилию, жестокому обращению;
- дети, чьи родители или законные лица умерли или безвестно отсутствуют;
- дети, перемещенные с временно оккупированной территории или района проведения боевых действий в зоне АТО;
- другие дети, которые при разных обстоятельствах определенное время не могут находиться в собственной семье.
Добавим, что на воспитание устраивают только одного ребенка. Но могут быть устроены только дети, которые являются родными братьями и сестрами, или дети, которые воспитывались в одной семье.
Процедура создания патронатной семьи
1 этап: Прохождение кандидатом первичного отбора
Решение о становлении кандидата патронатным воспитателем принимается на основании анализа документов и проведенного обследования условий его проживания социальным учреждением вместе со службой по делам детей.
2 этап: обучение патронатного воспитателя
Кандидат, прошедший первичный отбор проходит обязательное обучение по программе, утвержденной Минсоцполитики. При условии успешного прохождения обучения патронатной семье выдается справка и рекомендации о возможности предоставления услуги патроната над ребенком.
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3 этап: заключение договора и устройство ребенка в семью
Решение об устройстве в семью патронатного воспитателя ребенка принимает орган опеки и попечительства по месту жительства или выявления ребенка.
После этого органом опеки не позднее чем через пять рабочих дней с патронатным воспитателем заключается договор о патронате над ребенком. Далее ребенка привозят в патронатную семью.
Семья может взять на воспитание ребенка из интерната / Фото dreamstime
Кто может стать патронатным воспитателем
Патронатным воспитателем является лицо, которое при участии членов своей семьи предоставляет услуги по уходу, воспитанию и реабилитации ребенка в своей семье. Им может стать только совершеннолетний гражданин Украины, имеющий опыт воспитания ребенка и соответствующие жилищные условия для предоставления таких услуг.
Какие документы необходимы для того, чтобы стать патронатным воспитателем?
Для начала кандидаты должен подать в социальное учреждение по месту жительства следующие документы:
- заявление о желании стать патронатным воспитателем;
- копии своего паспорта гражданина Украины;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- справка о состоянии здоровья патронатного воспитателя;
- справка о наличии или отсутствии судимости кандидата в патронатные воспитатели и членов семьи, проживающих вместе с ним.
Обязанности патронатного воспитателя
- обеспечить ребенка жильем, одеждой, питанием;
- создать ребенку условия для обучения, физического и духовного развития;
- сотрудничать с биологическими родителями, другими законными представителями ребенка для преодоления сложных жизненных проблем;
- обеспечить предоставление или доступ к услугам, определенным договором о патронате над ребенком;
- способствовать контактам ребенка с родителями, другими законными представителями, родственниками, кроме случаев, когда родители лишены родительских прав.
По словам эксперта благотворительного фонда "Рідні", во время пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя обязательно ведется журнал наблюдений. В который патронатным воспитателем вносится:
- информация о ребенке (психологическое и физическое состояние, потребности, особенности характера и поведения, достижения, трудности и происходящие изменения);
- преодоление им сложных жизненных обстоятельств, контакт с родителями / законными представителями, родственниками;
- подготовка к возвращению его в семью или изменение формы устройства.
Ребенок из интерната может попасть в партонатную семья ю / Фото из соцсетей
Однако, стоит также отметить, что не все особы могут стать патронатными воспитателями и взять на воспитание ребенка из детдома.
Патронатным воспитателем не могут быть лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лишенные родительских прав, если эти права не были восстановлены;
- бывшие усыновители, опекуны, попечители, приемные родители другого ребенка, если усыновление или опека были отменены или признаны недействительными по их вине;
- состоящие на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансерах;
- злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами;
- которые не имеют постоянного места жительства и постоянного заработка;
- осужденные за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также за другие преступления;
- иностранцы, не состоящие в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка;
другие лица, интересы которых противоречат интересам ребенка.
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Какие выплаты получают патронатные воспитатели
Оплата услуг на осуществление патроната над ребенком составляет пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в месяц (по состоянию на 2020 год – это 10 945 гривен).
Также патронатным воспитателям выплачивается социальная помощь для обеспечения проживания ребенка в патронатной семье в размере двух прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет (по состоянию на 2020 год – это 3 842 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – (4 790 гривен).