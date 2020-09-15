Наставники добровольно поддерживают ребенка из интерната и подготавливают его к самостоятельной жизни. Так, завоевав доверие ребенка, именно наставник может объяснить, как строить близкие отношения и создавать семью. Но может ли это заменить усыновление?

Эксперты Благотворительного фонда "Родные" рассказали журналистам 24 канала, кто может стать наставником для ребенка и для чего это нужно.

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Кто может стать наставником для ребенка

По словам юристов, наставничество – это добровольная бесплатная деятельность по предоставлению ребенку, который проживает в заведении, индивидуальной поддержки и помощи, прежде всего в подготовке к самостоятельной жизни.

То есть наставник не получает от государства "зарплату" за наставничество над ребенком.

за наставничество над ребенком. А ребенок не может проживать у наставника, потому что это не семейная форма устройства. Наставник может только встречаться и видеться с ребенком или брать его на каникулы, на что должен дать согласие ребенок и "Служба по делам детей".

Индивидуальная поддержка означает, что наставник не может поддерживать несколько детей , а только одного ребенка.

, а только одного ребенка. Подготовка к самостоятельной жизни означает, что если в заведении проживают дети, которые скоро будут его заканчивать, то наставничеством необходимо охватить в первую очередь их, чтобы они могли справиться в жизни.

Наставничество является эффективной помощью детям из интернатных учреждений в их адаптации к самостоятельной жизни. Ведь у них нет близкого человека, который научил бы элементарным навыкам жизни: приготовить еду, сэкономить средства, оформить документы, устроиться на работу. Это, кажется, очевидные вещи для нас, но они неизвестны для детей из детдома.

Поэтому наставники помогают детям почувствовать себя личностью, определить интересы и способности, выстраивают нравственные ценности, учат делать выбор, решать повседневные проблемы и общаться с людьми.

По словам экспертов Благотворительного фонда "Родные", наставником может стать совершеннолетнее дееспособное лицо, которое прошло обучение – курс подготовки по вопросам социальной адаптации детей и их подготовки к самостоятельной жизни, а также получило заключение, что действительно может осуществлять деятельность наставника и заключило договор.

Какие документы нужны для оформления наставничества:

Кандидат в наставники должен подать в центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (городской, районный) по месту жительства следующие документы:

заявление о желании стать наставником;

копию паспорта гражданина Украины;

заключение о состоянии здоровья;

справку о наличии или отсутствии судимости.

А также во время приема документов у кандидата в наставники эксперты должны выяснить мотивы наставничества, позицию относительно воспитания и развития детей и ознакомить с задачами, правами и обязанностями наставника.

Далее кандидата в наставники направляют на учебу, которую проводит региональный центр (областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи). По результатам успешного прохождения курса подготовки региональный центр выдает кандидату в наставники заключение о возможности быть наставником над ребенком.

Если по результатам обучения определено, что у кандидата в наставники недостаточно умений и навыков или его мотивация не отвечает интересам ребенка, ему предоставляется обоснованный отказ. Лицо может повторно обратиться, но не ранее чем через 6 месяцев.

Наставник общается с ребенком из интерната / Фото smartum

Что делать, если вам отказали в наставничестве? По словам психолога фонда "Родные" Кристины Ясинской, если по результатам обучения определено, что у кандидата в наставники недостаточно умений и навыков для этого, то региональный центр предоставляет ему обоснованный отказ в письменной форме.

Однако лицо, которому отказали в осуществлении наставничества, имеет право повторно пройти курс подготовки, но не ранее чем через шесть месяцев.

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Кто не может быть наставником

Согласно Семейному кодексу Украины, наставниками не могут быть следующие лица:

ограниченные в дееспособности или признанные недееспособными;

лишенные родительских прав, если эти права не были восстановлены;

были усыновителями (опекунами или приемными родителями) другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным по их вине;

находятся на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами;

не имеют постоянного места жительства и постоянного заработка (дохода);

были осуждены за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и т. д.;

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Что должен делать наставник для ребенка: обязанности, задачи и права

"Наставник – это взрослый, который дает ребенку важное и необходимое общение. Это авторитетный товарищ, который может выслушать, дать совет, мотивировать, быть примером для подражания. Наставник имеет возможность научить ребенка элементарным жизненным вещам – приготовить еду, сэкономить средства, оформить документы, устроиться на работу", – пояснила психолог Благотворительного фонда "Родные".

Наставничество гарантирует ребенку, что есть человек, который заботится о нем. Ребенок не оставлен в одиночестве с повседневными проблемами.

Наставник учит ребенка обычным будничным вещам / Фото tigrulya

Перед личным знакомством с ребенком руководитель учреждения должен ознакомить наставника с историей жизни ребенка, особенностями его физического и психического развития, поведения, способностями, чертами характера и дать рекомендации относительно форм и методов общения с ребенком.

После встреч с наставником ребенок может дать согласие на наставничество, что считается фактом установления контакта.

После этого заключается трехсторонний договор об осуществлении наставничества над конкретным ребенком между наставником, директором школы и центром социальных служб для семьи, детей и молодежи (городским, районным). Отметим, что для заключения договора необходимо согласие ребенка и его родителей (если они не лишены родительских прав).

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Эксперт Благотворительного фонда "Родные" рассказала, какие обязанности есть у наставника и почему такая форма воспитания полезна для ребенка.

Какие основные задачи наставника:

определение и развитие способностей ребенка, содействие реализации его интересов в профессиональном самоопределении;

предоставление ребенку доступной информации о его правах и обязанностях;

формирование у ребенка практических навыков, направленных на адаптацию его к самостоятельной жизни, в частности по решению бытовых вопросов, получению образовательных, социальных, медицинских и других услуг;

ознакомление ребенка с особенностями общественного общения и преодоления сложных жизненных ситуаций;

содействие становлению ребенка как ответственной и успешной личности;

формирование у ребенка навыков здорового образа жизни.

Наставник может беспрепятственно посещать ребенка в учреждении, общаться с ним за пределами заведения с согласия ребенка или по телефону, а также приглашать ребенка в свою семью в праздничные и нерабочие дни и во время каникул (с согласия ребенка и службах по делам детей).

Сколько времени и денег потребуется на наставничество?

Минимальные обязательства, которые берет на себя наставник, – это посещать ребенка раз в неделю в течение часа в течение года до достижения им совершеннолетия (до 18 лет).

Однако, лучше ориентироваться на длительное общение. Ведь, как показывает опыт, часто наставники продолжают общаться и дружить с воспитанниками на добровольных началах и по достижении ими 18 лет.

Наставник помогает ребенку в жизни / Фото delo

В соответствии с законодательством никаких материальных обязательств в отношении ребенка наставник не имеет, поскольку ребенок находится в учреждении на полном государственном обеспечении, но по желанию наставник может участвовать в материальном обеспечении ребенка.

Такие вещи следует делать правильно, чтобы не навредить ребенку. Ответы на эти вопросы можно получить при прохождении обучения.

Обязанности и права наставника

Наставник обязуется:

Осуществлять наставничество исключительно в наилучших интересах ребенка. Формировать у ребенка практические умения и навыки, направленные на адаптацию его к самостоятельной жизни, в частности навыки коммуникации, самопрезентации, преодоления трудностей, ведение домашнего хозяйства, умение распоряжаться личным имуществом, в том числе средствами. Способствовать позитивному самосознанию ребенка, развитию у него чувства собственного достоинства и самоуважения. Помогать ребенку в установлении и развитии новых позитивных социальных связей, восстановлении (налаживании) отношений с родственниками (если это не противоречит интересам ребенка). Предоставлять ребенку помощь в обучении и профессиональном самоопределении. Формировать у ребенка навыки здорового образа жизни. Содействие в получении ребенком образовательных, социальных, медицинских, административных и других услуг. Соблюдать правила, установленные в заведении, во время посещения ребенка. Обеспечивать защиту персональных данных и информации о ребенке, которые стали известны при осуществлении деятельности по организации наставничества. Заблаговременно сообщать центр и учреждение о прекращении наставничества.

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В каких случаях наставничество над ребенком может прекратиться

Как отметила Кристина Ясинская, действие договора о наставничестве прекращается по соглашению сторон в том случае, если:

стороны не выполняют своих обязанностей, предусмотренных договором;

ребенок вернулся на воспитание к родителям, другим законным представителям;

ребенка усыновили или установили над ним опеку, попечительство (в частности, и в приемную семью или детский дом семейного типа);

ребенка перевели в другое учреждение;

ребенок отказался от наставничества над ним;

ребенок достиг совершеннолетия.

Отметим, что если ребенка перевели в другое учреждение действие договора прекращается, но по инициативе наставника договор может быть заключен с тем заведением, куда переведен ребенок и центром социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Кроме того, наставничество может прекратиться в одностороннем порядке по инициативе центра или учреждения, если:

наставник нарушил условия договора, в частности обязанности по наставничеству;

наставник намеренно нарушил права и законные интересы ребенка;

возникла угроза для жизни или здоровья по вине наставника.

В случае нарушения или невыполнения условий договора каждая из сторон имеет право обратиться в суд.

Может ли наставничество заменить усыновление

По словам эксперта Благотворительного фонда "Родные", наставничество не может заменить усыновления.

"Но поскольку в заведениях находится подавляющее большинство детей, которые не подлежат усыновлению, и категория детей, которых редко усыновляют, в том числе дети с инвалидностью или подростки, то наставничество дает возможность этим детям получить хотя бы минимальную помощь и внимание", – ответила Кристина Ясинская.