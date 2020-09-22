75-летний пенсионер Тони Уильямс остался один после смерти любимой жены. Он безнадежно искал способы общаться с людьми, и только один из них дал результат.

Как сообщает BoredPanda, Тони Уильямс провел 5 "пустых месяцев", с тех пор его жена умерла. Жизнь любимой нельзя было спасти, так как у женщины была последняя стадия рака поджелудочной железы. Поэтому все, что оставалось бывшему врачу Тони Уильямсу – это поддерживать жену до последних дней.

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Тони Уильямс с женой Джо / Фото SWNS

Но когда женщина умерла в мае 2020 года, пенсионер почувствовал себя очень одиноким. Детей супруги не могли иметь, а из-за напряженной работы в клинике Тони Уильямс не дружил ни с кем. Поэтому в 75 лет мужчина начал искать собеседников. Он дал несколько реклам в газеты, стоимостью в 120 евро каждая, однако никто не откликнулся. Тогда Тони напечатал визитки и раздавал их прохожим, но в ответ не получил ни одного телефонного звонка или электронного письма.

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Разочаровавшись, пенсионер использовал последнюю идею: он поставил трогательную табличку на окне своего дома престарелых.

Я потерял Джо, свою любимую жену и человека близкого мне по духу. У меня нет друзей или семьи. Мне не с кем поговорить. Несокрушимая тишина 24 часа в сутки – это как пытки для меня. Неужели никто мне не поможет?

– написал он.



Американец Тони Уильямс искал друзей / Фото SWNS

⁠⁠⁠Журналисты увидели надпись и мгновенно разослали фото пенсионера во всех социальных сетях и медиа. Одинокий вдовец Тони Уильямс настолько растрогал людей, что сотни незнакомцев захотели поговорить с ним лично. Не меньше мужчина получил и электронных писем.

Интересно, что Штатами это не ограничилось. Незнакомцы из Японии, Германии, Нидерландов, Австралии, Египта и Индии радостно выходили на контакт с Тони Уильямсом. Всего за несколько дней пенсионер получил и заманчивые предложения: люди пригласили мужчину погостить в их доме во Флориде, а какая-то незнакомка даже пригласила на свидание в бар.

"Любовь и сострадание, которые проявили люди, вызвали у меня слезы", – отметил Тони Уильямс.



История пенсионера, которая тронула сеть / Фото SWNS