Почти каждая пара представляет, что однажды они станут отличным супругами. Однако. как только свадьбы заканчивается и наступает реальность, - оказывается, что все не так просто. Терапевты поделились распространенными причинами конфликтов, которые, как правило, возникают в течение первого года брака.

► Когда планируют ребенка

Еще до свадьбы пара между собой должна решить, одинаковые ли у них взгляды на то – хотят они детей или нет. Если да, то когда именно. Об этом рассказала семейная терапевтка Бекки Ветстоун изданию The Huffington Post.

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Пара могла не распланировать либо не детализировать, какой они видят семью еще до того, как ее создали. Например, обсудили ли они, когда хотят завести ребенка, сколько хотят и какая должна быть разница между ними в возрасте.

Тогда возникают такие разногласия, когда один партнер утверждает, что "часики то убегает", а другой хочет наслаждаться жизнью, сконцентрироваться на карьере или ином развитии.



Беременность / Фото Piedmont Healthcare

Експертка посоветовала, чтобы пара несколько месяцев после свадьбы не планировала ничего грандиозного, а просто жили от нескольких месяцев до года вместе. Ибо на свадьбе родственники и друзья могут насоветовать много и это может быть совсем не вашим решением.

► Личные границы

Когда друзья постоянно приходят в гости без предупреждения, родственники постоянно допрашивают, не забеременела ли женщина еще, когда мужчина не может принять решение без консультации родителей – все это может создать проблему и напряжение в паре. Это нездоровые границы.

Взрослые могут устанавливать четкие границы с семьей и друзьями. На первом месте у – их семья и брак. Ссоры, которые мы часто видим: когда один в паре ставит потребности друзей и семьи выше, чем любимого человека, с которым женат.

Поддерживать близкие отношения с друзьями и родными важно после свадьбы. Но если вы регулярно ставите других выше своей половинки, могут начаться проблемы в паре.

► Уборка за партнером

Выяснить, как разделить домашние обязанности так, чтобы это устраивало обоих в паре, может быть сложно. Однако это очень важно для здоровых отношений. Исследование 2016 показало, что 56% женатых американцев сказали, что разделение домашних обязанностей очень важно для успешного брака.

Когда значительную часть работы выполняет или только женщина, или мужчина – это может привести к выгоранию и ссорам.

Експертка советует обсудить и согласовать между собой стандарты ухода за домашним хозяйством. Важно, чтобы на эти условия согласились оба.

► Разделение праздников

С этим вопросом сталкивается много пар, особенно в первый год совместной жизни. Никто из пары не хочет просто так отдать другой семье праздники, и "поломать" многолетние традиции. Но пожертвовать этим кому-то сначала придется.

Родственники пары часто обвиняют дочь или сына, давят на них, убеждая, чтобы ехали на праздники именно к ним.



Семейный праздник / Фото SleepScore

Если оба в паре ненавидят пропускать семейный праздник, можете ездить к родственникам по очереди. Например, на Рождество к одним, на Пасху к другим и наоборот, год туда, год туда. Бросить монетку, если трудно договориться. Или просто остаться дома и пригласить родных к себе, создав свою собственную семейную традицию.

► Где что лежит

Несмотря на то, вы живете вместе до свадьбы или отдельно, после свадьбы придется столкнуться с новыми задачами, которые необходимо решить. Например, ремонт в доме, перестановка мебели, освобождение пространства для вещей друг друга.

Многие пары удивятся, насколько они могут злиться друг на друга через мебель и декор.

Чтобы этого избежать нужно выяснить свои "глубокие" цели для совместного строительства счастливого дома. Поговорить не об функциональности или эстетике, а об их видении конкретных вещей и что они означают.

► Расход денег

Деньги – это пресловутая тема для пар, особенно для молодоженов, которые только начинают совмещать свои финансы, думают, как приобрести жилье или родить ребенка.

Когда вы встречаетесь, или даже живете вместе, будет легко не показывать свои финансы. Но после свадьбы большинство партнеров узнают правду о том, имеет ли партнер или партнерша долги, как он или она тратит средства.

Денежные вопросы могут быть чисто практическими, но часто у них есть много эмоций, поэтому их бывает трудно обсуждать.

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Терапевтка посоветовала, чтобы пара сначала открыто выразила свои чувства относительно денег. Только после этого можно развивать план, как двигаться дальше.