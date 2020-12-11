Условно все конфликты между братьями и сестрами можно разделить на ревность, имущественные споры, личный или физическое пространство и просто для развлечения. Во время них дети оттачивают такие жизненные навыки, как переговоры, эмоциональное саморегулирования, эмпатия. Именно поэтому конфликты нужны детям для эмоционального развития.

Родителям не стоит быть на стороне одного ребенка, а также надо стараться все меньше и меньше вмешиваться в конфликты во время взросления детей. Об этом рассказало издание Parents.

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Малышам дошкольного возраста нужно объяснять и показывать, как решать конфликты. Например, назвать эмоции и предложить возможные варианты для разрешения конфликта.

У детей 5 – 9 лет предлагаем вопросы-подсказки: "Как ты думаешь, как чувствует себя твоя сестра сейчас?" и "Какие есть способы решить эту проблему?". Со временем и практикой им потребуется меньше подсказок.



Ссоры детей / Фото Dine Magazine

Со старшими детьми взрослым следует вмешиваться еще меньше. Мотивируйте их найти выход из ситуации или найти компромисс и уходите. Если конфликт был ради родительского внимания, а вы не вмешиваетесь и не ищете виновного, это он может завершиться.

Если уйти не можете

Если ситуация такая, когда не можете избежать момента пребывания в конфликте. Например, вы находитесь в машине и должны вмешаться, потому что спор мешает безопасно управлять.

В таком случае, можно спросить детей, как они собираются решать конфликт. Прокомментируйте решение и, если нужно, дайте указания. Также можно остановиться и подождать, пока дети успокоятся.

Когда надо вмешиваться

Большинство конфликтов между братьями и сестрами имеют основания. Однако бывают случаи, когда поведение выходит за пределы "нормального".

Старшый или сильный ребенок может проявлять агрессию различными способами. Такие ссоры надо останавливать, чтобы они в дальнейшем не обострялись. Такой конфликт не имеет ничего общего с обычной словесной перепалкой.



Агрессия / Фото hellomama

Родители часто игнорируют или не обращают внимание на подобные конфликты. Обратитесь к психологу, если они набирают обороты. Жестокость может быть связана с определенными проблемами, решение которых сведет агрессивные состояния ребенка на нет.

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Дети будут драться. Часто. Хотя этого и хочется избежать. Однако родителям следует придерживаться тактики уменьшения вмешательства в детские конфликты.

Учите их вести переговоры и договариваться. Сначала наблюдайте, как они используют эти навыки, помогайте по мере необходимости. Затем можете доверить им делать это самостоятельно.