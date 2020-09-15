Часто женщины жалуются, что в разгар спора мужчина прибегает к оскорблениям. Такая атмосфера в браке является разрушительной, ведь это форма эмоциональной тирании. Что является причиной для обид в браке и как с этим бороться – узнавайте в материале.

Психологи Альянса семейных адвокатов объяснили, что это очень распространенная проблема во многих семейных парах. Чаще такое поведение присуще мужчинам. И, по словам экспертов, неуважительное отношение к женщине не является проблемой только украинских пар. Во всем мире создают благотворительные организации, которые оказывают поддержку жертвам морального насилия и помогают преодолевать психологические травмы после эмоциональной тирании.

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Почему мужчина может оскорблять женщину

Если бранные слова и оскорбления являются привычной реакцией мужчины, нужно в первую очередь определить причину этого. По словам психологов, это может быть:

Проекция отношений родителей. Ребенок, который воспитывался в атмосфере тирании, скорее всего будет так же строить свои отношения.

Вызвать оскорбления может кризис в браке. Тогда партнер может эмоционально вспыхнуть и наговорить лишнего, ведь в этот момент он не чувствует важности ваших отношений. Кроме этого, раздражительность во время семейного кризиса может возникать от нежелания решать проблемы в паре.

Моральное унижение могут применять и изменщики. Таким образом они стимулируют жену подать на развод и пытаются избежать ответственности за разрушенный брак.

Неуважение в семье, вызванное сексизмом. Это реже случается у современных супружеских пар, однако старшее поколение часто воспринимает женщину как человека без права голоса и возможности принимать решения. Такие отношения приводят к моральному насилию, которое может длиться годами.

Иногда и женщины могут провоцировать своих мужчин на оскорбления. К примеру, сравнивая их с предыдущими партнерами, или указывая каждый день на какие-то бытовые промахи. Также чрезмерная ревность и нарушение личного пространства (проверка телефона, карманов, подсчет средств в кошельке тому подобное) могут вызвать эмоциональную реакцию, которая приведет к ругани и оскорблениям друг друга.



Ссоры в браке: что делать, чтобы сохранить отношения / Фото Divorce

Что психологи советуют жертвам эмоционального насилия

Обычно, моральные тираны считают свое поведение абсолютно нормальным. Они оправдываются, что жена заслуживает такого отношения и убеждают саму жертву в этом. Однако женщинам не стоит поддаваться на манипуляции и не замалчивать проблему, а действовать. В частности, психологи советуют:

Дайте мужчине остыть

Когда спор переходит в жестокие оскорбления, оставьте мужчину одного в комнате. Эксперты даже советуют на несколько дней покинуть дом, поселившись у родственников или друзей. Прекратите на это время общение с обидчиком и дайте возможность ему переосмыслить все, что произошло. Ваше возвращение домой может иметь эффект "холодного душа", когда человек задумался над проблемой и готов ее исправлять.

Игнорируйте

Во время очередного приступа агрессии покиньте комнату, пока мужчина не выговорит все. После волны оскорблений расскажите, что никто не виноват, потому что ссоры в браке случаются. Однако постоянные оскорбления могут привести к краху брака.

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Тиранам не нравятся зрители

Поднимите тему ссор в людном месте. Здесь речь идет не о провокации, а о поисках истоков конфликта и методов его решения. Отметим, что не стоит обсуждать эти темы в кругу семьи или при детях.

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Конечно, советы давать легче, чем их воплощать на практике. Но если у вас есть желание сохранить брак, попробуйте понять мотивы вашего мужа сами, или же постройте конструктивный диалог с помощью психологов. Выясните с любимым, что он чувствует к вам и дорожит ли браком, и как начать жить без оскорбления друг друга.

Что не нужно делать во время ссоры

Психологи настоятельно не рекомендуют:

Говорить о бывших мужьях.

Обвинять мужчину во всех трудностях, которые мешают построению крепких отношений.

Молча слушать оскорбления от любимого, показывая ему безнаказанность действий и вседозволенность в общении.

Угрожать разводом.

Истерики в этой ситуации также не дадут положительного результата, поэтому попытайтесь сохранять спокойствие. Часто агрессивные люди, не получая негатива в ответ, прекращают ссоры.

Ситуация в каждой семье индивидуальна. Если вы не уверены, как лучше действовать в вашем случае, обратитесь за советом к психологам.