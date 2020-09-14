Часто на выбор имени для потомка влияют предпочтения родителей. Так, в США прослеживается своеобразная тенденция, когда новоиспеченные папа и мама называют отпрыска в честь своего голливудского кумира.

По данным The New York Post, чаще всего детей называли в честь актера Киану Ривза. Его популярность за последние годы существенно выросла, а в медиа не прекращают обсуждать его новые отношения и проекты. В частности, недавно на большой экран вышло продолжение культовой комедии "Билл и Тед", а в Берлине продолжаются съемки 4 части "Матрицы".

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Имя Киану Ривза настолько понравилось молодым родителям, что в инстаграме даже создали хэштег #BabyKeanu, который активно используют пользователи сети, публикуя очаровательные фото своих малышей. А в СМИ такую популярность имени уже назвали "Кианусанс" от слова ренессанс.

Кроме этого, большую популярность приобрели имена звездных детей. Так, американцы часто называли сыновей Арчи по примеру принца Гарри и Меган Маркл. А вот поклонники Ким Кардашян и Канье Уэста охотно регистрируют малышей с именем Сейнт, что в переводе означает "Святой".

Популярными для мальчиков остаются имена:

Лиам, как Лиам Хемсворт

Ной – Ной Сентинео

Оливер – Оливер Рид

Уильям – принц Уильям

Элайджа – Элайджа Вуд

В то же время американцы часто выбирают для девочек имена: