В США обнародовали имена актеров, в честь которых чаще всего называют ребенка
Часто на выбор имени для потомка влияют предпочтения родителей. Так, в США прослеживается своеобразная тенденция, когда новоиспеченные папа и мама называют отпрыска в честь своего голливудского кумира.
По данным The New York Post, чаще всего детей называли в честь актера Киану Ривза. Его популярность за последние годы существенно выросла, а в медиа не прекращают обсуждать его новые отношения и проекты. В частности, недавно на большой экран вышло продолжение культовой комедии "Билл и Тед", а в Берлине продолжаются съемки 4 части "Матрицы".
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Имя Киану Ривза настолько понравилось молодым родителям, что в инстаграме даже создали хэштег #BabyKeanu, который активно используют пользователи сети, публикуя очаровательные фото своих малышей. А в СМИ такую популярность имени уже назвали "Кианусанс" от слова ренессанс.
Кроме этого, большую популярность приобрели имена звездных детей. Так, американцы часто называли сыновей Арчи по примеру принца Гарри и Меган Маркл. А вот поклонники Ким Кардашян и Канье Уэста охотно регистрируют малышей с именем Сейнт, что в переводе означает "Святой".
Популярными для мальчиков остаются имена:
- Лиам, как Лиам Хемсворт
- Ной – Ной Сентинео
- Оливер – Оливер Рид
- Уильям – принц Уильям
- Элайджа – Элайджа Вуд
В то же время американцы часто выбирают для девочек имена:
- Оливия – Оливия Уайлд, Оливия Колман
- Эмма – Эмма Уотсон, Эмма Коррин, Эмма Стоун
- Ава, как дочь Риз Уизерспун
- Софи – София Вергара, Софи Тернер, Софи Лорен
- Изабелла – Изабелла Скорупко