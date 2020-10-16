Мужчины и женщины начали позже становиться родителями в Германии. Средний возраст в 2019 году стал на 3,6 года больше, чем было в 1991 году.

Жители больших городов Гамбурга и Берлина становятся родителями позже. Такие данные сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, утверждает издание DW.

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В каком возрасте становятся родителями:

► Мужчины впервые становятся родителями в среднем в 33,1 года, женщины – в 30,1 года.

► Средний возраст мужчин при рождении второго ребенка – 35,2 года, женщин – 32,2 года.

► При рождении третьего ребенка средний возраст мужчин составляет 36,6 года, женщин – 33,2 года.

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В общем две трети всех мужчин, у которых родился ребенок в 2019 году, был возраст от 29 до 39 лет. Только 6% были старше 44 лет. Так же две трети рожениц в 2019 году были в возрасте от 29 до 39 лет, а 0,3% – старше 44 лет.