Чтобы ребенок засыпал спокойным и счастливым, родителям нужно уделять ему внимание и разговаривать хотя бы несколько минут. Откровенная и искренняя беседа может помочь малышу.

Есть несколько вопросов, которые помогут наладить доверительные и гармоничные отношения родителям с ребенком. О них сообщило издание 4mamas.

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• Почему тебе сегодня стало очень грустно? Этот вопрос нужно для того, чтобы все неприятности проговорить, тогда они не "осядут" на душе у ребенка.

• Что тебя сегодня заставило улыбнуться? Так перед сном ребенок настроится на позитив и не будет зацикливаться на негативных эмоциях.

• Что интересного ты узнал сегодня? Новая информация закрепится, а также, возможно, возникнут новые вопросы.



Время с ребенком / Фото Children's Health

• Как ты думаешь, существует ли где-то Страна снов? Подобные сказочные вопросы нужны для развития детского внимания. Это позволит им ценить волшебный мир детства, где возможно все.

• Каким бы ты хотел видеть свой завтрашний день? Привычка представлять свой новый день помогает научиться рационально планировать свое время.

Не стоит тратить много времени на эти вопросы – кратко, но регулярно. Также можно увеличивать количество вопросов, если есть время.

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Ребенку главное, чтобы родители интересовались его делами, внимательно слушали и принимали таким, какой он есть, со своими недостатками и достижениями.