В современном мире многие партнеры стараются не только построить крепкую семью, но и успешную карьеру. Для того, чтобы сохранить романтические отношения и не испортить их работой, влюбленным следует придерживаться нескольких советов.

Обсуждать планы заранее

Когда партнеры постоянно загружены и не имеют возможности в любой момент пойти на свидание или уехать, соответственно все планы нужно обговаривать заранее. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Стоит обсудить, когда есть свободное время и попробовать в форме компромисса найти максимально удобную дату для обоих влюбленных. Однако не стоит забывать, что партнерам вместе нужно прилагать усилия.

Незапланированные романтические ужины

Влюбленным не стоит планировать романтические ужины, ведь тогда в них не остается ничего романтического. Кроме этого есть несколько важных причин:

Во-первых , в них не останется ничего романтического. Например, кто-то будет быстро лететь в ресторан после рабочей встречи.

, в них не останется ничего романтического. Например, кто-то будет быстро лететь в ресторан после рабочей встречи. Во-вторых, пропадают спонтанность и интрига, которые обычно присутствуют на свидании даже тех пар, что давно вместе. Как результат, никакого удовольствия, кроме вкусных креветок в салате.



Ужин в ресторане / Фото Getty Images

Спонтанные подарки друг другу

Не важно, какой их размер и цена. Главное, чтобы влюбленные проявляли внимание друг к другу. К тому же это обязывает внимательно слушать партнера, чтобы не пропустить в его словах намек на то, о чем он давно мечтает.

Кроме этого подарки очень сближают людей, если делать их от чистого сердца и только с добрыми намерениями. Не говоря уже о том, что они демонстрируют и любовь, и заботу о близком человеке.

Дома выключать гаджеты

Важная привычка – выключать все гаджеты по возвращению домой. А для влюбленной пары – это обязательно. Так никакое рабочее дело не будет отрывать от просмотра кино или разговор.

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Общаться друг с другом

Иногда у партнеров не хватает времени или желания говорить о чем-то после многих дневных встреч и переговоров. Однако коммуницировать все равно стоит. Например, влюбленные могут отправлять друг другу романтические сообщения, смешные картинки, делать вместе фото и записывать странные видео, сплетничать о делах на работе или просто рассказывать о планах на день.