Разрыв отношений не является простым решением для любого человека. Однако есть несколько вещей, которые помогут сделать этот опыт менее болезненным для обоих партнеров.

Издание Time расспросили у экспертов о наилучших методах расставания.

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• Сказать правду, но не быть жестоким

Психотерапевт Рейчел Суссман считает, что при разрыве отношений обязательно нужно объяснить причину своих действий.

Нью-Йоркский психолог Гай Винч, согласился и отметил: разрыв не является зеленым светом, чтобы озвучить все, что вас не устраивало раньше.

Найдите что-то одно. То, что он или она должен знать и понимать. Раздражение ничем не поможет, только сделает разговор более болезненным,

– пояснил Винч.

Важно также тщательно подбирать слова. Начать можно с того, что для вас это также сложно.

• Сделай это с глазу на глаз

И Винч, и Суссман согласились, что разрыв во время личных встреч является наиболее "взрослым" вариантом. Желательно, чтобы это происходило без посторонних лиц.

Однако существует несколько исключений из правила "с глазу на глаз". Если боитесь за свою безопасность, следует любыми методами избегать встречи или по крайней мере держать дистанцию.



Разрыв отношений / Фото Getty images

Разрыв по телефону возможен, если вы живете на большом расстоянии друг от друга, или если виделись всего несколько раз.

Если вы только познакомились, но уже понимаете, что не хотите продолжать общение – можно обойтись даже сообщением, считают эксперты.

• Быть уверенным

Суссман сообщила, что часто человек, который инициирует завершение отношений, сомневается. Тогда разрыв причиняет боль и ей, и партнеру.

Доведите свои мысли в порядок, ведите дневник, пообщайтесь с близким другом, со специалистом по отношениям, чтобы понять себя,

– предложила Рейчел Суссман.

По мнению Винча, ни один, кто решил разорвать отношения, не может назвать точного момента, когда это произошло. То есть такие решения обычно обдуманные. Человек их озвучивает, когда готова к этому.

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Сусман советует: не затягивайте и не выжигайте о разрыве врасплох. Ведите разговор, который продумали заранее, постепенно.