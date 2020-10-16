Психологи утверждают, что даже любящие друзья, способные уничтожить прочные отношения. Подборка худших советов подружек, которые в реальности могут нанести вред.

► "Я бы на твоем месте его давно бросила"

Это одна из самых глупых фраз, которые можно кому-нибудь сказать. Она никак не помогает сделать выбор или принять решение. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Также нельзя оценивать чью-то ситуацию исключительно через призму своего восприятия мира или опыта. И подруга, которая так говорит, может и желает тебе добра, но чаще дает неправильный совет. А именно – разорвать отношения, так и не попробовав решить проблему в отношениях с помощью диалога.

► "Флиртуй с кем-то – пусть ревнует"

Во-первых, совет не эффективный. Особенно, если парень действительно охладел к девушке. Тогда ни флирт, ни ревность не принесут ожидаемого результата.



Ревность / Фото Medium

Во-вторых, такое поведение может вызвать еще более серьезные проблемы в отношениях. Даже сложно представить, сколько пар разошлись как раз на почве того, что кто-то захотел кого-то заставить приревновать.

► "Лучше терпеть, чем тянуть все на своих плечах"

Если парень унижает, оскорбляет или как-то плохо относится – в любом случае нельзя такое терпеть. Поэтому не стоит слушать тех, кто советуют не разрывать отношения, потому что "хоть не одна", "он дарит подарки" или "вы же столько лет вместе".

Не существует веской причины оставаться с человеком, который приносит моральный или физический дискомфорт. От такого нужно идти сразу и без объяснений

► "Пусть решает: предложение или расставания"

Не стоит ставить ультиматумы, чего бы они не касались. Не нужно заставлять делать выбор. Даже любящий парень будет в полной агонии, когда девушка начнет ограничивать его свободу. Не говоря уже о ситуации, когда любимые пытаются намекать или открыто говорят мужчине, чтобы он или делал предложение, или отношениям конец.



Предложение жениться / Фото Italy2Wed

Оно, может, и правильно. Но если вы достаточно долго в отношениях и партнер знает о желании узаконить их, но ничего не делает, возможно, лучше разойтись без ультиматумов?

► "Он обязан ходить с тобой на шопинг или брать с собой"

Не нужно брать с собой мужа на шопинг, если он не любит его. Это же просто издевательство над человеком. Представь себя в магазине автозапчастей.

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И речь не только о шоппинге, а вообще о том, что партнеры необязательно должны быть вместе 24 часа 7 дней в неделю. Лучше, пусть каждый занимается тем, что приносит ему удовольствием.