Родители часто теряются и не знают, как вести себя с ребенком, который еще вчера играла игрушками и искала объятий, а сегодня закрывается в комнате, отказывается ходить в школу и кричит, что ненавидит.

Переходный возраст – один из самых сложных периодов в процессе взросления ребенка. В это время в его организме происходят гормональные, физиологические и психологические перестройки, и это не может не отражаться на отношениях с родителями и миром. Об этом изданию learning рассказал доктор педагогических наук, писатель, руководитель Института неформального образования Дима Зицер.

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• Обращать внимание на себя

Некоторые родители так погружаются в жизни ребенка, забывают о своих потребностях, мечтах и желания. Ребенок становится центром их жизни, на него возлагаются все их надежды и стремления. Однако детям в таких семьях часто не хватает свободы, и возможности проявить свой потенциал.

В подростковом возрасте такая родительская позиция может привести к конфликтам, и попытки сбросить ярмо гиперопеки. Когда родители живут ради детей, то бессознательно возлагают на них ответственность за свое счастье.

• Дышать

Педагог советует всегда перед тем, как начать разговор с подростком, даже на приятную тему, сделать глубокий вдох и погасить тем самым лишние эмоции.

• Принимать ребенка таким, какой он есть

Подростки очень чувствительны, все эмоции они испытывают сильнее, чем взрослые. Любой конфликт для них превращается в невыносимую боль. А его уже выражает по-разному: может закрыться в себе и целыми днями не выходить из комнаты или, например, покрасить волосы в кислотный цвет. Дима Зицер советует спокойно и сдержанно принимать все изменения, которые происходят с вашим ребенком.



Окрашенные волосы / Фото Pinterest

Родители очень часто начинают в этом возрасте слишком опекать ребенка и навязывать ему свое мнение. Однако известный педагог рекомендует вместо этого больше "отпускать подростка в самостоятельное плавание", и давать возможность познавать этот мир и проявлять себя в нем.

• Идти на поводу у ребенка

Будьте внимательны к просьбам ребенка, и старайтесь удовлетворять их по возможности. Ведь за фасадом взрослости и недоступности подростка скрывается потребность в поддержке.

Даю этот совет с осторожностью, но всем сердцем. Если, например, 15-летний человек приходит домой, и говорит: "Я хочу мороженое", это означает, что он верит в то, что вы ей это мороженое дадите, что вы – партнер. Ведь он достиг возраста, когда может и сам взять все, что хочет. Помните это, восхищайтесь тем, что ваши отношения именно такие и "дайте ему мороженое",

– посоветовал Дима Зицер.

• Напоминать себе, что это человек, которого вы любите

Педагог приводит интересный пример: когда взрослый человек влюбляется, то стремится узнать как можно больше об объекте своей любви. Нам становится очень важно, что этот человек любит и чего не любит, какие книги он читает, какую музыку слушает и что нравится есть. И когда этот человек лежит часами на диване, глядя в потолок, нам кажется, что он делает это лучше на свете.

"Ребенок пробует разные способы взаимодействия с действительностью. И если он валяется на кровати и смотрит в потолок, это не значит, что он бездельничает. В этот момент у него происходит колоссальная душевная работа. Как и каждый из нас, он имеет право лежать и думать ", – добавил Зицер.



Колоссальная работа / Фото Back On Track Teens

• Чаще рассказывать о себе

Расскажите ребенку о себе: о том, как прошел ваш день, что вам удалось, что – нет. Расскажите о том, что вас беспокоит, чего вы боитесь и вас вдохновляет. Даже если вам кажется, что подростка это не интересует.

• Уважать интересы подростка

Помните о том, что у него появляется много новых интересов. И это будет очень круто, если он пустит в эти новые интересы вас. Бессмысленно и поздно затягивать его в старые.

Он также предостерегает родителей от шпионажа за ребенком: ни в коем случае нельзя читать личные дневники, переписка, рыскать в ее вещах. Это точно измена, которая приводит к потере доверия и порчи отношений.



Интересы подростков / Фото Raising Children Network

• Создать надежное убежище

По мнению Димы Зицер, это самое важное правило для родителей. Место, в котором мы чувствуем себя безопасно и комфортно, нужно каждому человеку, а подросткам – особенно.

Если же мы построим для подростка клетку с кучой запретов и ограничений, будем устраивать допросы и скандалы, он найдет себе надежное убежище в других местах. Поэтому, если вы боитесь за своего ребенка, лучше честно признайтесь ему в этом.

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Подростковый возраст – это время, когда дети начинают двигаться самостоятельно и проверять, что в этом мире им нравится, а что – нет. Поэтому они подвергают сомнению все вокруг: "А мне действительно нравятся книги Джоан Роулинг?", "Люблю я этот суп или нет?".

Подростки начинают понимать, что вообще-то многое в их жизни зависит от них самих, их внутреннего состояния и отношения к происходящему.