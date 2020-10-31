Девушка положила кольцо на нос собаки, чтобы сделать видео и похвастаться перед пользователями социальных сетей, что выходит замуж. Однако домашний любимец сделал все по своему усмотрению.

Сначала пес покорно выполнял команды девушки. Однако, когда за кадром раздался мужской голос, любимец проглотил кольцо. Соответствующее видео разместили на сайте Reddit.

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"Разве что-то может пойти не так, если я покрасуюсь своим кольцом?", – подписала девушка видео.

Пользователи на это оставляли шуточные комментарии: "Может, твой парень передумал и специально дал псу команду съесть кольцо?", "Не переживай, ты рассталась с ним ненадолго!", "Это правда смешно! Надеюсь, твой пес в порядке!"

Смотрите видео: собака проглотила кольцо