Пандемия COVID-19 может иметь важные последствия для детей. В частности это касается обеспеченности медицинскими услугами и питанием.

Количество детей, живущих без доступа к образованию, здравоохранению, жилья, питания, санитарии или воды, выросло, по приблизительным оценкам, на 15%. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

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В организации утверждают, что в течение следующих 12 месяцев может быть более 2 миллионов детских смертей. Кроме этого еще более 200 тысяч случаев мертворождённей.

В течение пандемии COVID-19 существовал устойчивый миф о том, что болезнь детей почти не впечатляет. Хотя они все же могут болеть и распространять вирус, это лишь вершина пандемического айсберга,

– сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

"Перебои в работе основных служб и стремительный рост уровня бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", – добавила Генриетта Форе.

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Карантин может привести к увеличению случаев домашнего насилия над детьми. По состоянию на сентябрь 2020 года 65 стран мира сообщили об уменьшении количества визитов социальных работников в соответствующие семьи.