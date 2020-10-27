Четкие правила могут сделать сон ребенка максимально безопасным. А также существенно снизить риск синдрома внезапной смерти младенцев.

► Ребенок должен спать на жесткой поверхности

Часто ребенок может уснуть где угодно, однако важно, чтобы он спал именно в кроватке с жестким матрасом. Где кроме натянутого простыни, ничего не должно быть. Об этом сообщило издание Motherly.

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► Ребенка нужно класть на спину

Это самая безопасная позиция для сна, которая существенно снижает риски синдрома внезапной смерти.

► Настроить в комнате оптимальную температуру

Родители могут захотеть теплее одеть младенца, особенно в зимние месяцы. Однако, если в комнате температура 20 – 22 градуса, не нужно кутать ребенка.

► У ребенка должно быть отдельное спальное место

Есть много преимуществ совместного сна, но Американская академия педиатрии утверждает, что сон с родителями в одной комнате, но в отдельной кроватке – является наиболее безопасным для ребенка.



Детская кроватка / Фото Hubbpost

Также нельзя спать с ребенком на диване или на другой мягкой поверхности. Если хочется отдохнуть днем, просто поставьте детскую кроватку рядом.

► Не курить при ребенке

Курение – это то, что повышает риск синдрома внезапной смерти. Важно предупреждать об этом и друзей.

► Использовать мониторы, если ребенок спит в отдельной комнате

Конечно, не стоит беспокоиться при каждом звуке. Однако бывают моменты, когда монитор подскажет, что стоит зайти в комнату к ребенку и проверить, все ли в порядке.



Монитор / Фото The New York Times

► Кормить грудью или использовать дурачка

Грудное вскармливание вместе с другими преимуществами еще и снижает риски синдрома внезапной детской смерти. Если вы не кормите грудью, то можете давать ребенку дурачка. Американская академия педиатрии сообщила, что он также снижает риски.

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► Не разрешать ребенку спать в одном помещении с животными

Это может быть сложно, потому что часто животные – это как первые дети. Однако кот или собака могут нечаянно задушить ребенка. Или их мех может создать проблемы с дыханием.

Синдром внезапной детской смерти – это смерть ребенка первого года жизни, которая наступила внезапно, как правило, во время сна, без предшествующих заболеваний или травм. Даже после полного патолого-анатомического исследования врачи не находят патологических отклонений, которые могли бы объяснить смерть ребенка.