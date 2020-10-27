Безопасный сон: как избежать синдрома внезапной детской смерти
Четкие правила могут сделать сон ребенка максимально безопасным. А также существенно снизить риск синдрома внезапной смерти младенцев.
► Ребенок должен спать на жесткой поверхности
Часто ребенок может уснуть где угодно, однако важно, чтобы он спал именно в кроватке с жестким матрасом. Где кроме натянутого простыни, ничего не должно быть. Об этом сообщило издание Motherly.
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► Ребенка нужно класть на спину
Это самая безопасная позиция для сна, которая существенно снижает риски синдрома внезапной смерти.
► Настроить в комнате оптимальную температуру
Родители могут захотеть теплее одеть младенца, особенно в зимние месяцы. Однако, если в комнате температура 20 – 22 градуса, не нужно кутать ребенка.
► У ребенка должно быть отдельное спальное место
Есть много преимуществ совместного сна, но Американская академия педиатрии утверждает, что сон с родителями в одной комнате, но в отдельной кроватке – является наиболее безопасным для ребенка.
Детская кроватка / Фото Hubbpost
Также нельзя спать с ребенком на диване или на другой мягкой поверхности. Если хочется отдохнуть днем, просто поставьте детскую кроватку рядом.
► Не курить при ребенке
Курение – это то, что повышает риск синдрома внезапной смерти. Важно предупреждать об этом и друзей.
► Использовать мониторы, если ребенок спит в отдельной комнате
Конечно, не стоит беспокоиться при каждом звуке. Однако бывают моменты, когда монитор подскажет, что стоит зайти в комнату к ребенку и проверить, все ли в порядке.
Монитор / Фото The New York Times
► Кормить грудью или использовать дурачка
Грудное вскармливание вместе с другими преимуществами еще и снижает риски синдрома внезапной детской смерти. Если вы не кормите грудью, то можете давать ребенку дурачка. Американская академия педиатрии сообщила, что он также снижает риски.
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► Не разрешать ребенку спать в одном помещении с животными
Это может быть сложно, потому что часто животные – это как первые дети. Однако кот или собака могут нечаянно задушить ребенка. Или их мех может создать проблемы с дыханием.