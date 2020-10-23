Часто в отношениях партнеры могут становиться похожими друг на друга. Исследовать, насколько это утверждение правдиво, решили психологи из Стэнфордского университета.

В исследовании приняли участие более 517 пар. Соответствующие результаты по работе ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.

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Исследователи сравнивали фото супружеских пар, которые были сделаны еще в начале их отношений с теми кадрами, где они уже имели более 10 лет совместной жизни.

Для того чтобы оценка была максимально независимой, исследователи для анализа пригласили еще 153 добровольца.

Они выяснили, что большинство пар были похожими друг на друга еще в начале отношений, а не после длительной совместной жизни, как считали ранее.

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Это можно объяснить тем, что подобные во всех аспектах люди имеют больше шансов построить отношения. Иногда это сходство проявляется и во внешности.