Украинский телеведущий Сергей Притула воспитывает двоих детей, поэтому не теоретически знает, как важно уделять им время и вкладывать все знания, чтобы потомки выросли достойными людьми. На днях он поделился своими секретами воспитания.

Из-за родительского опыта Сергею Притуле было легче вести программу "Дети против звезд", передает "Новый канал". Во время съемок он умеет найти общий язык с малышами, знает, как успокоить детей, которые боятся камеры, а также вытрет слезы, если надо, и похвалит. После съемок шоу Сергей Притула поделился наблюдениями и советами для родителей.

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"Не примите это за какое-то назидание. Воспитание ваших детей – это ваше дело. Однако результаты вашего воспитания становятся основой коммуникации ваших детей с миром и окружающими. И тогда это уже перестает быть исключительно вашей историей отношений. Несколько моментов, которые я заметил на съемках, и которые хотел бы проговорить вслух", – отметил Сергей Притула.

Сергей Притула на съемках телешоу / Фото пресс-служба "Нового канала"

4 совета родителям по воспитанию ребенка

Детей нужно любить и хвалить

Родители часто делают ошибку, считая, что ребенок и без слов понимает, что все делает правильно. Однако достижения, даже самые маленькие, стоит отмечать. В то же время Сергей Притула отмечает, что также нужно все подавать в правильной форме и смотреть, как сам малыш воспринимает свои успехи.

"Нужно их мотивировать и подчеркивать важность их успехов. Однако следите за тем, как сам ребенок воспринимает эти достижения, и правильно ли вы формулируете свою похвалу! Очень обидно, когда он гордится своими успехами не автономно, а на фоне успехов других детей, с которыми ходит на какую-нибудь секцию или кружок", – рассказал Сергей Притула.

Для примера телеведущий рассказал историю, когда ребенок перед камерами рассказывал, что все сверстники из творческого кружка завидуют ему, поскольку не могут сами достичь результата. Если ребенок об этом откровенно говорит на съемках, то и своим друзьям также будет это говорить. А это, как утверждает Сергей Притула, первый шаг к нарциссизму и отторжению.

Научите детей правильно реагировать на поражения

Воспитывая гениев, лидеров или чемпионов, родители часто забывают объяснять, что поражения тоже случаются и они – не конец света. Поэтому Сергей Притула обратился к молодым семьям, чтобы не игнорировали этот простой совет и проводили беседы с потомками.

"Без неудач побед не бывает. Мне почему-то кажется, что когда ваш ребенок в возрасте 10-13 лет, потерпев поражение, начинает пинать декорацию ногами и переходит на употребление лексики, которая подходит компании 20-летних гопников, то, наверное, это тоже далеко не впервые. И я не понимаю, что мешает вам поработать с ребенком над его поведением и осознанием, что из поражений надо делать выводы, а не искать кого-то виновного в них", – отметил Сергей Притула.

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Гениальность не может быть индульгенцией хамовитости

Без сомнения, ребенок должен всесторонне развиваться. Нельзя делать ставку только на одном увлечении, забывая учить детей элементарных манер поведения. Или же не стоит воспитывать и мотивировать спортсмена, который не знает, что Земля – ​​круглая. Такая выборочная методика передачи информации неправильна.

"Кого будут интересовать успехи вашего ребенка, если он в общении со взрослыми "пускается во все тяжкие", может публично толкнуть свою родную бабушку со словами: "Руки убери от меня" и т.д.? Вы списываете это на стресс и эмоциональность. Я считаю, что это ваша вседозволенность и неумение поставить ребенка на место", – отметил Сергей Притула.

Телеведущий добавил, что такой ребенок может в 18-20 лет вообще быть неконтролируемым и делать необдуманные поступки. Поэтому реагировать стоит при первых проявлениях агрессии.

Не реализовывайте собственные мечты через детей

Пожалуй, это самая распространенная ошибка родителей не только в Украине, но и в мире. Не реализовав в детстве или взрослой жизни какие-то идеи, взрослые перекладывают все на плечи детей. И при этом потомки не имеют ни выбора, ни возможности отказаться от родительского хобби.

Очень больно видеть детей, которых вы лишаете права выбора и подталкивате к занятию тем, в чем когда-то хотели стать лучшими, но что-то пошло не так... И это нечестно!

– добавил он.

В завершение Сергей Притула объяснил, что это эпизодические случаи, на которые он обратил внимание во время записи телешоу. Знаменитый украинец добавил, что, возможно, именно эти советы помогут родителям изменить систему воспитания и больше общаться со своими потомками.