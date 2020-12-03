Когда дети вырастают, начинают считать себя авторитетами, потому что живут "в ногу со временем" и, как им кажется, лучше понимают современный мир. Однако и родители не желают избавляться этого звания, ведь у них есть жизненный опыт. Учитывая различные ценности поколений и особенности характера – конфликты неизбежны.

Стоит посмотреть на ситуацию объективно и попробовать поискать проблему и в себе, и в родителях. Чаще всего обе стороны в чем-то ошибаются. Дмитрий Карпачев в своем блоге рассказал об основных правилах, которые нужно помнить.

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► Учитывайте возраст. Чем старше человек, тем сложнее ему меняться. Он собирал опыт, находил подтверждение своим убеждениям всю жизнь. Научить видеть мир иначе – сложная задача. Можно повлиять на некоторые убеждения, однако делать это нужно мягко и постепенно.

► Не учить жить. Каких бы успехов не достигли, родители будут чувствовать себя авторитетами. Они ждут от детей уважения, а не осуждения. Не делайте родителям замечания, лучше действуют предложения.



Не учить жить / Фото OverSixty

► Покажите, что вы взрослый человек. Если проблема в том, что о вас слишком много заботились или продолжают это делать, покажите, что неплохо справляетесь самостоятельно. Поблагодарите за то, что они вас научили.

► Поддержите в сложной ситуации. Когда причина напряженных отношений в большом стрессе, единственное правильное решение в таком случае – принятие. Так бывает, однако нужно жить дальше и искать причины для радости в жизни.

► Говорите о том, что беспокоит. Если видите, что кто-то из родителей злой или расстроен, поинтересуйтесь причиной. Возможно, у него что-то болит или не ладится в жизни. Даже если вам сгоряча сказали что-то обидное, спрашивайте о причинах плохого настроения спокойно, без раздражения, как спрашивали бы у хорошего друга, которому хотите помочь.



Разговаривайте / Фото Sego Homes

► Пишите, если не хотят слушать. Когда папа или мама даже слушать не хотят и машут рукой на все попытки помочь – напишите письмо. Возможно, написанные слова лучше продемонстрируют ваше мнение.

► Примите их образ жизни. Они вряд ли будут готовы его поменять, тем более без веской причины.

► Если родители привыкли экономить, покупать дешевые вещи, а потом возмущаться, который некачественный товар им продали – это их выбор. Вы можете мягко намекнуть, что лучше купить дорогую вещь, однако она будет служить дольше. Если не слушают? Дайте им право жить так, как они хотят.

► Отметьте границу. Когда родители смотрят политические программы и норовят втянуть вас в информационные потоки, а вы не хотите – скажите им об этом. Осторожно, без обвинений и претензий. Просто вам не интересна политика. У них свои интересы, у вас свои. Это нормально.

► Проявляйте заботу. Интересуйтесь тем, как у родителей дела, ведь им хочется вашего внимания. Ведите обычную беседу, не давайте советы, говорите без оценки и замечаний.

► Проводите вместе время. Это должно быть приятное времяпрепровождение. Прогулки на природе, семейные игры, просмотр любимых фильмов.



Проводите вместе время / Фото The Motley Fool

Начать с себя

Занимайтесь саморазвитием. Чем больше вы будете уделять времени своему личностному и профессиональному росту, тем взрослее и мудрее будете выглядеть в глазах родителей.

Также человек, который развивает психологические навыки, умеет искать компромиссные решения и правильно выстраивать общение, объективно оценивать сложную ситуацию и видеть методы решения проблемы.

Учитесь управлять эмоциями. Иногда кажется, что они поглощают и невозможно ими управлять. Тем не менее человек может научиться за ними следить и понимать, как и когда выражать эмоции, и распознавать состояние других людей.

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Не бойтесь просить прощения. Если вы чувствуете, что где-то задели родителей – извинитесь. Будьте добрее: благодарите, обнимайте, любите.