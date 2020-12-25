Пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.

Соответствующее исследование провели в университете Хартфордшира в Британии. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Психологи опросили более тысячи пар, чтобы выяснить, в какой позе они спят и насколько они удовлетворены отношениями.

Более, 86% пар, которые спят на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными. А те, кто спят на расстоянии более 50 сантиметров, довольны отношениями только в 66% случаев.



Крепкие отношения / Фото Freepik

"Разница в наличии прикосновений. Более 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, удовлетворены лишь в 68% случаев", – прокомментировал соавтор исследования Ричард Уайзмен.