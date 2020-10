Через COVID-19 и карантин, даже крепкие пары стали больше ссорятся. Эксперты по вопросам брака и семьи рассказали о 5 типах конфликтов, которые характерные для пар во время пандемии.

"Мы не можем договориться, как распоряжаться финансами"

С началом пандемии COVID-19 многие остались без работы или с временными финансовыми трудностями. Об этом сообщило издание изданию Huffpost.

"Многие испытывает финансовые изменения, поскольку теряют рабочие места и колеблется экономика. Это приводит к беспокойству по поводу финансового благополучия", – пояснила семейный терапевт Аманда Бакеро.

Она порекомендовала парам, которые спорят о деньгах, определить временные рамки для расходов.

"Каждый партнер должен определить, что, по его мнению, является насущными потребностями, а какие расходы еще могут подождать", – добавила Бакеро.

"Мы не можем договориться о том, на какие риски можно уйти"

Еще одно расхождение – насколько бдительными пары должны быть по мерам безопасности, таких как ношение маски или практика социального дистанцирования.

Вы и ваш партнер можете оказаться в дискуссии по различиях в принятии риска. От больших событий, таких как решение о том, отправлять ли детей обратно в детский сад и путешествовать. До небольших решений, например, как встречаться с друзьями,

– сообщила психотерапевт Бриттани Буффар.

Она посоветовала попробовать беспристрастно подходить к разным точкам зрения, а не осуждать.

"Мнения могут меняться со временем, поэтому проявите терпение. Может непреклонная позиция вашего партнера станет другой", – добавила Буффар.

Также стоит искать компромисс и пытаться договориться о способах снижения некоторых потенциальных рисков.

"У нас нет времени на одиночество и мы сходим с ума"

Понятие личного пространства исчезло на карантине. Для некоторых пар совместная работа в режиме 24 на 7 снова зажгла искру в отношениях, а в других это вызвало разочарование и возмущение.



Семейный терапевт Аманда Бакеро сообщила, что отсутствие времени на одиночество стало катализатором для мелких ссор.

В таком случае нужно выделить время на собственные нужды, банально, самому сходить в магазин. А также дополнительно проговорить с партнером о своих переживаниях.

"Я не чувствую поддержки со стороны партнера"

Мы живем в очень напряженное время, где каждый по-своему пытается справиться со стрессом. В отношениях один партнер может скрывать свое состояние, а другой одновременно – более выражает свои чувства.

В результате человек может почувствовать, что его партнер "спрятал голову в песок" и эмоционально избегает контакта. При этом другой партнер может чувствовать, что другой слишком эмоциональный и постоянно ищет внимания,

– рассказала Эбигейл Мейкпис.

Люди могут почувствовать, что вынуждены справляться со своими страхами и стрессами в одиночку, что их неправильно понимают и не поддерживают. Поэтому необходимо понять, что не существует "правильного" способа справиться со страхом, и ничего страшного, если партнер ведет себя иначе.



"Мой партнер обвиняет меня в своих проблемах"

Во время пандемии некоторые люди проектирует общее недовольство своей жизнью на партнера. Также могут фантазировать, как бы все было, если бы они были с кем-то другим.

"Люди испытывают сильный стресс, и, чтобы справиться, начинают фантазировать или визуализировать альтернативная жизнь без конфликтов", – пояснила Эбигейл Мейкпис.

Чтобы противодействовать негативному мышлению, можно составить список всего, что получили от отношений. Например, это могут быть дети, эмоциональная поддержка, личностный рост, стабильность во время хаоса.