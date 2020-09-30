Самые распространенные ошибки после разрыва, которые портят жизнь человеку
Разрыв отношений или развод – это всегда непростой этап для каждого человека. Однако психологи называют типичные ошибки, которые только ухудшают ситуации.
Чего не стоит делать после разрыва отношений – узнавайте в материале 24 канала.
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Самые популярные ошибки после разрыва
- Общение после разрыва
Влюбленные девушка или парень, еще не смирились с мыслью о разрыве, часто пытаются наладить отношения. Для этого они продолжают переписываться с бывшим партнером и ищут способы встретиться с ним. Однако это в большинстве случаев заканчивается еще большей психологической травмой.
- Не принятие факта разрыва
Еще хуже, если человек после разрыва начинает вспоминать только приятные моменты и идеализировать бывшего партнера. Тогда этот мужчина или женщина становятся родственной душой, а поэтому боль от разлуки только обостряется.
В такой ситуации стоит распрощаться с иллюзиями и начать налаживать свою жизнь.
- Вечное ожидание возвращения партнера
Если вы хотите начать новые отношения, нужно действовать. Часто люди после разрыва проводят месяцы, а то и годы в ожидании возвращения бывшего партнера. И это только портит их жизнь, ведь ложные надежды в этом случае не оправдываются.
- Обиды и клевета
Даже после разрыва нужно иметь уважение к своему бывшему партнеру. Поэтому не стоит рассказывать общим друзьям, что вас не устраивало в этих отношениях.
- Переносить обиды на другие отношения
Когда разрыв очень болезненный, лучше обратиться за помощью к психологам и не переносить свой гнев на бывшего партнера в новые отношения. Стоит помнить, что новый партнер – это такой же человек, у которого были свои неудачи и травмы в прошлом, но который готов принести в вашу жизнь не боль, а счастье. Поэтому имейте такое же отношение к нему.
- Мысли в стиле "а что было бы..."
Обычно решение разойтись пара принимает задолго до его озвучки. Поэтому серия событий влияет на то, что вы завершили предыдущие отношения. Большой ошибкой людей является обдумывание: "Что, если бы..." Моделирование ситуаций, которые могли бы изменить ход событий может привести к самобичеванию и потере уверенности в себе.
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Зато стоит обдумать, какие ошибки вы делали в этих отношениях, чтобы в дальнейшем этого не повторять.
- Регистрация на всех сайтах знакомств
Для каждого человека есть свой период, который следует выдержать, чтобы эмоционально восстановиться после разрыва. Поэтому не начинайте поиски нового партнера, если не готовы к этим отношениям. Зато уделите время саморазвитию, улучшите свою жизнь и восстановите гармонию. И, поверьте, уверенный в себе человек, который не вызывает жалость, обязательно будет привлекать других.