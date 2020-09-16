Самые нелепые причины для развода, которые на самом деле случались в мире
У каждой семейной пары, которая таки решила развестись, есть свои причины для этого. Однако иногда в суде поражены бессмысленностью аргументов разрыва.
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- В Канаде женщина может подать на развод, если муж храпит ночью. Но для этого ей нужно предоставить в суде доказательства – аудио- или видеозаписи – где четко слышно, насколько громко избранник это делает. И случаи таких обращений были зарегистрированы.
- Сторонник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" расторг брак после того, как его жена постирала особые футболки из его коллекции. Оказалось, что годами мужчина посещал матчи и собирал автографы от любимых игроков. Действия жены он назвал вандализмом и заявил, что больше не может строить с ней отношения.
- Американка подала документы на развод после того, как взяла в руки телефон любимого. Не зная, что смартфон остался дома, она позвонила избраннику и увидела, как подписала в телефонной книге. Мужчина записал ее Гуантанамо как одну из старейших тюрем мира.
Самые курьезные разводы / Фото Daily Mirror
- В Италии мужчина нашел романтические письма, которые неизвестный писал его жене. Ухажер засыпал женщину комплиментами. И хотя прошло 50 лет, он не смог простить такую "измену".
- Американка подала документы на развод после того, как муж пошутил над ней. В заявлении она назвала партнера садистом и человеком, который выводил ее из себя. А причиной для разрыва стал спойлер. Зная, насколько жена в восторге от детективов, муж купил ей новую книгу и на 30 странице издания написал, кто является убийцей.
- В США женщина тратила средства на походы к экстрасенсу. Мужчина обнаружил, что в целом она потратила 42 тысячи долларов.
- Причиной для развода может быть и курьезный розыгрыш. Мужчина знал, что жена никогда не проверяет его лотерейные билеты, когда он сам этого сделать не мог. Напечатав результаты предыдущего дня, он повесил билет на холодильник. И когда жена это обнаружила через сутки, она молча собрала детей и покинула жилье. Через несколько дней "богачка" вернулась домой, однако дверные замки уже были изменены.
Курьезные причины для развода / Фото Violinvoc
- 29-летняя американка подала документы на развод, потому что ее избранник раскритиковал мультфильм "Ледяное сердце".
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- Жена руководителя одной американской фирмы подала на развод, потому что ее муж использовал слишком много туалетной бумаги. Экономная американка не могла с этим смириться и развелась.
- Женщина развелась с мужем из-за его привычки чавкать за столом. В заявлении суда она указала, что если не разорвет отношения, вернется туда уже за убийство.
- 73-летняя пенсионерка развелась после того, как узнала, что ее муж проголосовал за Дональда Трампа.
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