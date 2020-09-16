У каждой семейной пары, которая таки решила развестись, есть свои причины для этого. Однако иногда в суде поражены бессмысленностью аргументов разрыва.

Какие самые абсурдные случаи развода случались в мировой истории – узнавайте в курьезной подборке 24 канала.

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В Канаде женщина может подать на развод, если муж храпит ночью. Но для этого ей нужно предоставить в суде доказательства – аудио- или видеозаписи – где четко слышно, насколько громко избранник это делает. И случаи таких обращений были зарегистрированы.

Но для этого ей нужно предоставить в суде доказательства – аудио- или видеозаписи – где четко слышно, насколько громко избранник это делает. И случаи таких обращений были зарегистрированы. Сторонник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" расторг брак после того, как его жена постирала особые футболки из его коллекции. Оказалось, что годами мужчина посещал матчи и собирал автографы от любимых игроков. Действия жены он назвал вандализмом и заявил, что больше не может строить с ней отношения.

из его коллекции. Оказалось, что годами мужчина посещал матчи и собирал автографы от любимых игроков. Действия жены он назвал вандализмом и заявил, что больше не может строить с ней отношения. Американка подала документы на развод после того, как взяла в руки телефон любимого. Не зная, что смартфон остался дома, она позвонила избраннику и увидела, как подписала в телефонной книге. Мужчина записал ее Гуантанамо как одну из старейших тюрем мира.



Самые курьезные разводы / Фото Daily Mirror

В Италии мужчина нашел романтические письма , которые неизвестный писал его жене. Ухажер засыпал женщину комплиментами. И хотя прошло 50 лет, он не смог простить такую ​​"измену".

, которые неизвестный писал его жене. Ухажер засыпал женщину комплиментами. И хотя прошло 50 лет, он не смог простить такую ​​"измену". Американка подала документы на развод после того, как муж пошутил над ней. В заявлении она назвала партнера садистом и человеком, который выводил ее из себя. А причиной для разрыва стал спойлер. Зная, насколько жена в восторге от детективов, муж купил ей новую книгу и на 30 странице издания написал, кто является убийцей.

Зная, насколько жена в восторге от детективов, муж купил ей новую книгу и на 30 странице издания написал, кто является убийцей. В США женщина тратила средства на походы к экстрасенсу. Мужчина обнаружил, что в целом она потратила 42 тысячи долларов.

Мужчина обнаружил, что в целом она потратила 42 тысячи долларов. Причиной для развода может быть и курьезный розыгрыш. Мужчина знал, что жена никогда не проверяет его лотерейные билеты, когда он сам этого сделать не мог. Напечатав результаты предыдущего дня, он повесил билет на холодильник. И когда жена это обнаружила через сутки, она молча собрала детей и покинула жилье. Через несколько дней "богачка" вернулась домой, однако дверные замки уже были изменены.



Курьезные причины для развода / Фото Violinvoc

29-летняя американка подала документы на развод, потому что ее избранник раскритиковал мультфильм "Ледяное сердце".

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